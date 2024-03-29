Hamas’a ’terör örgütü’ diyen Özgür Özel’den yeni skandal: Soykırımcı İsrail’i akladı, suçu Filistin’e attı!

Soykırımcı İsrail Filistinlilere dünyanın gözü önünde ölüm yağdırıyor. Masum halka kıyım düzenleyen siyonist zihniyete başta ABD olmak üzere Batı destek çıkarken; Türkiye'de de ana muhalefetin lideri Özgür Özel Hamas'a, Netanyahu ağzı ile 'terör örgütü' nitelemesi yapmaktan geri durmuyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İ AKLADI: SUÇU FİLİSTİN'E ATTI!

Özgür Özel 31 Mart yerel seçimleri için gerçekleştirdiği mitingde, "Birkaç ay önce Hamas'ın yaptığı saldırılara cevaben, Filistin devletinin yaptığı saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti." gibi akılamaz bir ifade kullandı.