Hamas'a 'terör örgütü' diyen Özgür Özel'den yeni skandal: Soykırımcı İsrail'i akladı, suçu Filistin'e attı!

Hamas'a 'terör örgütü' nitelemesi yapan ana muhalefetin lideri Özgür Özel yeni bir skandala daha imza attı. Özgür Özel, adeta soykırımcı İsrail'i ve suçlarını aklarcasına Filistin devletine açık açık iftira attı. Özel, "Filistin devletinin yaptığı saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti." dedi.