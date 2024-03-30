Başkan Erdoğan: Fatih’in emaneti İstanbul’a sahip çıkacağız

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için nefesini tuttu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yerel seçimler kapsamındaki son mitinglerini bugün İstanbul'da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Arnavutköy'de önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle beraber olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzel bahar gününde bizleri bir araya getiren rabbime hamdediyorum. Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bizler ailelerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte oruçlarımızı huzurla açarken, bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da katledilmek istenen Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun diyoruz.

Bizim kültürümüzde halka teşekkür etmeyen, hakka da şükredemez. Bu vesileyle Arnavutköy'e teşekkür borcumuzu ödemek isterim. 14-28 Mayıs seçimlerinde Arnavutköy, İstanbul'da bize en güçlü desteği veren ilçelerimiz arasındaydı. Milletvekilliğinde yüzde 60,4, cumhurbaşkanlığında yüzde 63,7 gibi rekor oranlarda Cumhur İttifakı'nı destekleyen siz Arnavutköylü kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Siz bizi bahtiyar ettiniz, bizi gururlandırdınız. Bize sahip çıktınız. Rabbim de sizlerin yüzünü güldürsün, her birinizden razı olsun. Bu oy oranları sadece aramızdaki muhabbetin göstergesi değildir. Aynı zamanda bu teveccüh çok ağır bir sorumluluk demektir. Bugüne kadar bize olan itimatınızı asla boşa çıkarmadık. İnşallah bondan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız.