CHP’li danışmandan eşine kıyak! Sözleşmeye eklettiği madde pes dedirtti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturduktan sonra kimi "bankamatikçiler" kimi "borç batağı devraldık" diyerek işçilerin ekmeğiyle oynayan CHP'li belediyelerde yaşanan "işçi kıyımına" ilk büyük soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından Mersin'de açıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ın talimatıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li üst yönetiminin tek tek sorgulanarak ifadeleri alınmaya başladı. Belediyede üst yönetimin savcılığa verdiği ifadelerine SABAH ulaştı.
Şüpheli sıfatıyla ifade veren belediye görevlilerinin özellikle 2019 seçimlerinden 6 ay önce işe alınan 677 işçinin ekmeğiyle oynayan kişinin hiçbir imza yetkisi olmayan ve belediye başkanı Vahap Seçer tarafından danışman olarak gösterilen Ertan Liman tarafından çıkarıldığını söylediler. İşçilerin ekmeğiyle oynayan Ertan Liman, eşi Mine Liman'ı hafif raylı sistem metro hattının ihalesini kazanan firmada danışman olarak yüksek maaşla işe başlattığı ortaya çıktı.
Savcılıkta müşteki sıfatıyla ifade veren ve ismi gizli tutulan kişinin: "Ertan Liman'ın eşi Mina Liman'ı ihaleden sonra danışman olarak işe aldı. Ayrıca ihale maddesine 'Danışmanların sahada bulunması ve sürekli işe gelmesi zorunluluğu yoktur' maddesi ekletti. Eşi Mine Liman'ı danışman kadrosunda işe alıp en yüksek düzeyde maaşa bağlayıp hak ediş kadrosuna soktu" dediği öğrenildi.
HDP'LİLERE KADRO AÇTI
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, HDP'ye kadro açmak için geçmiş dönemde çalışan işçileri tek tek işten çıkarttı. Belediye kanunun 29'uncu maddesi (Yüz kızartma) suçu gösterilerek ekmeğinden edilen işçiler, işsizlik maaşı da alamadı. CHP'li Seçer, ekmeğinden ettiği işçilere hak ettikleri tazminatı da vermeyerek 4 bin 500'e yakın kişiyi mağdur etti. Başkan Vahap Seçer'in "Çok gizli" kaydıyla yaptırdığı yazışmalar sonrasında haksız yere işlerinden olan kişilerin çalıştığı yerlere önceden belirlenin HDP'li isimler belediye de çeşitli birimlere yerleştirildi.
İFADELERE SABAH ULAŞTI
Haksız yere ekmeklerinden edilen özellikle 2019 yerel seçimlerinden 6 ay önce işten çıkarılan 677 işçinin şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri iddiaları inceledi ve 29.11.2021 tarih ve 2021/331 sayılı yazısı ile işçi çıkaran sorumlular hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık müfettişlerinin kararına Başkanı Vahap Seçer'in avukatları itiraz etti. Danıştay, yapılan itirazı reddetti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı işçi çıkarmalarla ilgili haklarında soruşturma izni verilenlerin tek tek ifadelerini almaya başladı. Şüpheli sıfatıyla savcılığa giden belediyi görevlilerin verdikleri ifadelere SABAH ulaştı.
BAŞROL ERTAN LİMAN
Başkan Vahap Seçer'in hiçbir imza yetkisi olmamasına rağmen danışman olarak atadığı Ertan Liman'ın işçilerin ekmeğiyle oynayan kişiler arasında "Başrol oynadığı" ortaya çıktı.
Liman'ın genel sekreterler ve daire başkanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra listeler hazırlattığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nda belediye iştiraki olan şirketlere bu listeleri göndererek işçilerin çıkışlarının verildiği öğrenildi.
İŞTE İFADELER:
Savcılıkta şüpheli olarak ifade veren belediye görevlisi A.A., "Ertan Liman'ın herhangi bir imza yetkisi ve sorumluluğu olmamasına rağmen personeller ve idarecilerle doğrudan muhatap ve karar verici düzeyinde ilişkiler kurdu. Örneğin yapılacak herhangi bir işi gelip 'Bu böyle yapılacak' şeklinde dikte etmeye çalıştı ya da doğrudan daire başkanlarına giderek sorumlulukları dahili olan işlerle alakalı talimatlar vermeye başladı" derken, şüphelilerden C.T. ise, "2019 yerel seçimlerinden geriye doğru 6 ay içerisinde işe başlayanlarının listelerini Ertan Liman ve daire başkanları ile birlikte yapılan toplantıda istendi. Son 6 ayda işe alınanların listesinin çıkarılmasına ilişkin talebi Ertan Liman sözlü olarak yaptı. 1 Nisan'dan 6 ay düşüp o tarihten itibaren işçilerin tamamını gönderdiler" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
LİMAN'DAN EŞİNE KIYAK
İşçilerin ekmeğiyle oynayan Ertan Liman'ın eşi Mine Liman'a ise kıyak yaptığı ismi gizli tutulan müştekinin verdiği ifadesinde gün yüzüne çıktı. Ertan Liman, eşi Mine Liman'ı hafif raylı sistem metro hattının ihalesini kazan firmada danışman olarak yüksek maaşla işe başlattığı ortaya çıktı. Savcılıkta müşteki sıfatıyla ifade veren ve ismi gizli tutulan şahıs, "Ertan Liman'ın eşi Mina Liman'ın ihaleden sonra danışman olarak işe aldı.. Ayrıca ihale maddesine 'Danışmanların sahada bulunması ve sürekli işe gelmesi zorunluluğu yoktur' maddesi ekletti. Eşi Mine Limanı danışman kadrosunda işe alıp en yüksek düzeyde maaşa bağlayıp hak ediş kadrosuna soktu" dediği öğrenildi.