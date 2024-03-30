CHP’li danışmandan eşine kıyak! Sözleşmeye eklettiği madde pes dedirtti

İFADELERE SABAH ULAŞTI

Haksız yere ekmeklerinden edilen özellikle 2019 yerel seçimlerinden 6 ay önce işten çıkarılan 677 işçinin şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri iddiaları inceledi ve 29.11.2021 tarih ve 2021/331 sayılı yazısı ile işçi çıkaran sorumlular hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık müfettişlerinin kararına Başkanı Vahap Seçer'in avukatları itiraz etti. Danıştay, yapılan itirazı reddetti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı işçi çıkarmalarla ilgili haklarında soruşturma izni verilenlerin tek tek ifadelerini almaya başladı. Şüpheli sıfatıyla savcılığa giden belediyi görevlilerin verdikleri ifadelere SABAH ulaştı.

BAŞROL ERTAN LİMAN

Başkan Vahap Seçer'in hiçbir imza yetkisi olmamasına rağmen danışman olarak atadığı Ertan Liman'ın işçilerin ekmeğiyle oynayan kişiler arasında "Başrol oynadığı" ortaya çıktı.

Liman'ın genel sekreterler ve daire başkanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra listeler hazırlattığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nda belediye iştiraki olan şirketlere bu listeleri göndererek işçilerin çıkışlarının verildiği öğrenildi.