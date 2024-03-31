DEM Parti’den çirkin provokasyon: Oy kullanmaya giden askerlere hakaret ettiler!

MARDİN VE AĞRI'DA DA YAŞANDI

Öte yandan, benzer bir olay da Mardin ve Ağrı'da da yaşandı. DEM Partililer kaybetme durumu olan Savur ve Dargeçit ilçelerinde ilçede görev yapan güvenlik güçlerinin oy kullanmasına tepki gösterdi. Savur ilçesine giderek burada açıklama yapan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, dışarıdan askerlerin getirilerek oy kullandıklarını iddia ederek, vatandaşları kışkırtmaya çalıştı.