DEM Parti’den çirkin provokasyon! Oy kullanmaya giden askerlere hakaret ettiler | Video

Şırnak’ta otobüslerle toplu olarak oy kullanmaya gelen askerlere okul önlerinde bulunan DEM Partililer tepki göstererek hakaret etti. Çıkan olaylarla bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Provokasyonun bir diğer adresi Ağrı ve Mardin’di. DEM’li milletvekilleri bölge halkını güvenlik güçlerine karşı kışkırtmaya yeltendi.