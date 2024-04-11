BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti.

ÇALIŞANLARI TEBRİK ETTİ

Başkan Erdoğan, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 40 bin varil günlük petrol üretiminde ulaşılan rekor seviye için çalışanları tebrik etti.

Gabar'da petrol üretimi 40 bin varile çıktı! Başkan Erdoğan: Bu işin öncüsü olacak

"İNANIYORUM Kİ HEDEFE EN KISA SÜREDE ULAŞACAKSINIZ"

Erdoğan şunları söyledi: Sevgili işçi kardeşlerim her şeyden önce bugün ulaştığınız seviye sebebiyle sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten bu 100 bin gün varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizin idealleriniz var. Bu ideallerden şu ana kadar hiçbir taviz vermediniz ve her geçen gün bu hedefe yürüyorsunuz.