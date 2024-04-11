Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar burada açıklamalarda bulundu.
BAYRAKTAR "HEDEF 100 BİN VARİL" DEDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi. "Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti.
ÇALIŞANLARI TEBRİK ETTİ
Başkan Erdoğan, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 40 bin varil günlük petrol üretiminde ulaşılan rekor seviye için çalışanları tebrik etti.
Gabar'da petrol üretimi 40 bin varile çıktı! Başkan Erdoğan: Bu işin öncüsü olacak
"İNANIYORUM Kİ HEDEFE EN KISA SÜREDE ULAŞACAKSINIZ"
Erdoğan şunları söyledi: Sevgili işçi kardeşlerim her şeyden önce bugün ulaştığınız seviye sebebiyle sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten bu 100 bin gün varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizin idealleriniz var. Bu ideallerden şu ana kadar hiçbir taviz vermediniz ve her geçen gün bu hedefe yürüyorsunuz.
"GABAR BU İŞİN ÖNCÜSÜ OLACAK"
İnanıyorum ki Gabar bu işin artık öncüsü olacak ve petrol üretiminde inşallah en kısa zamanda bu hedefe varmak suretiyle bizim gücümüze güç, milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız. Gabar'da inşallah istihdamı daha da artıracaksınız. Şu anda milletvekili arkadaşlarım ve tüm işçi kardeşlerim el ele vermek suretiyle buranın zenginliğine zenginlik katacaksınız. Sizleri gözlerinizden öpüyorum, bu mübarek bayram gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.