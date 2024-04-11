Gabar'da petrol üretimi 40 bin varile çıktı! Başkan Erdoğan: Bu işin öncüsü olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde petrol üretiminde ulaşılan rekor seviye için çalışanları tebrik etti. Erdoğan, "İnanıyorum ki, Gabar bu işin artık öncüsü olacak" dedi.
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