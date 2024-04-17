Başkan Erdoğan, vefatının 31. yılında Turgut Özal’ı bu sözlerle andı: ’Çağ atlayan Türkiye’ diyerek açtığı yoldan giderek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından TBMM'deki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bayram süresince 18 devlet ve hükümet başkanıyla görüştüğünü aktaran Erdoğan, görüşmelerde Gazze'de yaşananlar başta olmak üzere gündemdeki konuları ele aldıklarını belirtti.

Erdoğan, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve sükunet içinde icra edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"FAŞİZAN TEŞEBBÜSLER AMACINA ULAŞAMADI"

"Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde, birkaç müessif hadise dışında, hamdolsun, seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Doğudan batıya, güneyden kuzeye yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya yönelik faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Rekabet seviyesi yüksek bir kampanya döneminden sonra seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk, gerçekten takdire şayandır. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin, bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu, hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik."

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL BOYUNCA MİLLETİN VERDİĞİ YETKİYİ DİRAYETLE TAŞIYACAĞIZ"

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bundan sadece 10 ay önce, 28 Mayıs'ta milletimiz bize yetki verdi. Önümüzdeki 4 yıl boyunca milletin verdiği bu yetkiyi, milletin emanetini, milletin yüklediği mesuliyeti omuzlarımızda dirayetle taşıyacağız." diye konuştu.

VEFATININ 31. YILINDA TURGUT ÖZAL'I UNUTMADI

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 31. yılında minnetle, şükranla, özlemle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Rahmetli Özal'ın 'çağ atlayan Türkiye' diyerek açtığı yoldan giderek, ülkemize ve milletimize tarihi başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabb'im kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

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