Mısır Dışişleri Bakanı Şükri İstanbul’da! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı, Samih Şükri ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Mısır'la tekrar 15 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Gazze üzerine, bir istişare mekanizması aramızda bulunmakta. Gazze'de yapılması gereken konuların altını bir kez daha çizdik.

Refah sınır kapısında yardımların ulaştırılması için, Mısır'la gece gündüz çalışıyoruz.

Libya'da, Mısır ve Türkiye olarak, Libya'nın bütünlüğüne nasıl katkıda bulunabiliriz, bunları istişare etme fırsatımız oldu.

Somali ve Etiyopya arasında başlayan yeni sorun alanını da görüştük. Somali'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı tekrar ettik.

Mısır ile Türkiye arasında büyük bir işbirliği alanı var.