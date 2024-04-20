Bakan Fidan’dan Batı’ya Filistin uyarısı: Bu kriz çözülmezse… | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı, Samih Şükri ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan açıklamasında, "Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran- İsrail gerilimi yarın başka bir savaş türü öbürgün başka bir iç karışıklık bunların hepsi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:43
Bakan Fidan’dan Batı’ya Filistin uyarısı: Bu kriz çözülmezse… | Video 20.04.2024 | 13:19
00:39
8 ilde “Mahzen-30” operasyonu! "Odacılar" suç örgütü çökertildi | Video 20.04.2024 | 08:40
56:34
03:05
Hilal Kaplan | Hamas bunu neden yaptı? 19.04.2024 | 16:34
04:49
Burhanettin Duran | Siyaset yapma rekabeti 19.04.2024 | 16:29
05:07
Melih Altınok | Kim iş yapmaya geldi kim yemeye görelim 19.04.2024 | 16:24
03:35
Dilek Güngör | Fırsatçılığa son verelim! 19.04.2024 | 16:21
05:14
00:18
Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video 19.04.2024 | 13:36
03:29
Depremzede vatandaşlar TOKİ konutlarına taşındılar | Video 19.04.2024 | 09:32
02:33
00:14
İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı! 18.04.2024 | 23:10
00:23
Eski CHP Muğla İl Başkanı kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı 18.04.2024 | 22:58
00:24
Depremin yaşandığı noktalara Kırıkkale'den araç ve personel desteği 18.04.2024 | 22:33
00:04
Depremlerin ardında Amasya'dan 12 AFAD personeli sevk edildi 18.04.2024 | 22:22
00:18
00:20
Tokat'ta deprem anı güvenlik kamerasında 18.04.2024 | 22:01
00:58
Tokat'taki deprem sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan ilk açıklama! 18.04.2024 | 20:32
01:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Tokat'taki deprem sonrası açıklama 18.04.2024 | 20:33