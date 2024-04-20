Bakan Fidan’dan Batı’ya Filistin uyarısı: Bu kriz çözülmezse… | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı, Samih Şükri ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan açıklamasında, "Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran- İsrail gerilimi yarın başka bir savaş türü öbürgün başka bir iç karışıklık bunların hepsi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.