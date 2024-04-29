Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ bombacısı eylem hazırlığındayken yakalandı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A.'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI MADDE BULUNDU

Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte patlayıcı maddeler olduğu anlaşıldı. Ayrıca yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" şekilde açıklamada bulundu.