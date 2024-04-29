Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ bombacısı eylem hazırlığındayken yakalandı!
Giriş Tarihi: 29.4.2024 13:47 Son Güncelleme: 29.4.2024 13:54

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ bombacısı eylem hazırlığındayken yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı olduğu tespit edilen K.A. ile aynı işyerinde kalan M.H.'nin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte patlayıcı maddeler olduğu anlaşıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ bombacısı eylem hazırlığındayken yakalandı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A.'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI MADDE BULUNDU

Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte patlayıcı maddeler olduğu anlaşıldı. Ayrıca yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" şekilde açıklamada bulundu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ bombacısı eylem hazırlığındayken yakalandı!
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