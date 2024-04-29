Katil devletin soykırımını, alçaklıklarını görmezden geldi: İmamoğlu Hamas’a ’terör örgütü’ dedi! İsrail’e manşet oldu!

Katil İsrail, Filistinlilere katliam gerçekleştirirken; Batı dünyası da açık biçimde soykırıma "tam destek" veriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise geçtiğmiz günlerde CNN International'a verdiği röportajda Hamas için skandal değerlendirmelerde bulundu.

Katil devletin soykırımını, hırsızlığını, alçaklıklarını görmezden gelen İmamoğlu masum Filistin halkının kurtuluşu için mücadele veren Hamas'a 'terör örgütü' yorumunu yaptı.

Ekrem İmamoğlu Hamas'a 'terör örgütü' dedi: İsrail'de manşet oldu! | VİDEOHABER

"HAMAS'IN YAPTIĞI TERÖR SALDIRISIDIR"

Ekrem İmamoğlu, "Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır." dedi.