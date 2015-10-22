Hilal Kaplan Kimdir ?

Hilal Kaplan, 15 Ağustos 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Çankırılı olup 1970'li yıllarda İstanbul'a yerleşmiştir. Anadolu lisesini tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde Psikoloji okudu.ardından Boğaziçi üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programına başlamıştır. Yüksek lisans öğrenimi devam ederken okulda ve sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde aktif görevler almıştır.Üniversitede iken yürüklükte olan başörtüsü yasağına karşı çıkarak yıllarca mücadele etti. 27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasından bir gün önce, iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.Şu anda TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika adlı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır. Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.