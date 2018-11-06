Levent Bülbül kimdir?

Muhammed Levent Bülbül MHP Sakarya Milletvekilidir. Muhammed Levent Bülbül 1980 Hendek doğumlu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak Serbest Avukatlığa başladı. 5 yılı aşkın süredir MHP İl Başkanlığı görevini yürütmekte iken, 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Levent Bülbül, İyi derecede İngilizce biliyor.

Levent Bülbül son olarak görevden alınan MHP Meclis Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın yerine görevlendirildi.