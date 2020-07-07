Aslışah Alkoçlar hacker mağduru!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alkoçlar, e-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, hem cihazına, hem de hesabına erişiminin engellendiğini kaydetti. Soruşturma kapsamında Alkoçlar'ın e-postasına erişim yapan kişinin bilgisayar kullanıcısı ve telefon sahibi Mert T. olduğu tespit edildi. Dosya, bilirkişi incelmesine gönderildi. Alkoçlar'ın e-posta adreslerine şüpheli tarafından yapılan erişimler sonrası gelen bilgilendirme e-posta içeriklerinde Mert T.'ye ait telefon numarası kaydının ve telefonuna ait yedek dosyada e-posta adresinin yer aldığı tespit edildi. Mert T.'nin Alkoçlar'ı oltalama yöntemiyle hack'lediği ortaya çıktı.Dava açılan ve 'Bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenen Mert T., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.İFADESI alınan genç adam, özel bir firmada pazarlamacı olarak çalıştığını, Alkoçlar'ın isminin ve telefon numarasının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu bilmediğini söyledi. 2016'da bahse konu bilgisayarı kullanmadığını, bu bilgisayarların yaklaşık 1-1.5 yıl kadar önce şirkete alındığını bildiğini, 2016 yılında bilgisayarı kullanmadığı için yapılan işlemlerden haberi olmadığını, 2019'daki kayıtlarla ilgili ise yine bilgisi bulunmadığını beyan eden Mert T., suçlamaları reddetti.