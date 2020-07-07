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’ın ’u iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

Atv'nin en sevilen yapımlarından biri olan , oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kuruluş Osman da olarak gönüllere taht kuran verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı… ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Kırmızı elbisesiyle bir deri bir kemik kaldığı görülen güzel oyuncu, fotoğrafın olduğu yönündeki eleştirilere sessiz kalmadı. Oyuncu aynı kıyafetle farklı açıdan karesini yayımlayarak "Photoshop diyenlere… Elbisenin modeli" dedi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ve sosyal medyadan son paylaştığı muhteşem fotoğrafı…

Giriş Tarihi: 07.07.2020 06:31 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 06:35
Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

Atv'nin en sevilen yapımlarından biri olan , oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kuruluş Osman da olarak gönüllere taht kuran verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı… ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Kırmızı elbisesiyle bir deri bir kemik kaldığı görülen güzel oyuncu, fotoğrafın olduğu yönündeki eleştirilere sessiz kalmadı. Oyuncu aynı kıyafetle farklı açıdan karesini yayımlayarak "Photoshop diyenlere… Elbisenin modeli" dedi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ve sosyal medyadan son paylaştığı muhteşem fotoğrafı…

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

'' dizisinde rol alan oyuncu , verdiği kilolar ve yeni imajıyla dikkat çekti.

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Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

2017 yılında ameliyatı olan ve sonrasında iki yılda 50 veren 'nun son fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

'Doktorlar', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde kilolu haliyle hatırlanan , son dönemde bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

paylaşımlarıyla zaman zaman çok konuşulan güzel oyuncu, son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

Karantina günlerinde daha da zayıfladığı görülen Bozoğlu'nun son üç yıldaki değişimi dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

Bazı takipçileri, güzel oyuncuya 'Ne güzel zayıfladın' şeklindeki yorumlarıyla destek olurken bazıları da "Çok zayıflamışsın', ''u fazka kaçırmışsın' gibi yorumlar yaptı.

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