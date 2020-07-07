Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Herkesi kendine hayran bıraktı!

Atv'nin en sevilen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı… Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Kırmızı elbisesiyle bir deri bir kemik kaldığı görülen güzel oyuncu, fotoğrafın Photoshop olduğu yönündeki eleştirilere sessiz kalmadı. Oyuncu aynı kıyafetle farklı açıdan karesini yayımlayarak "Photoshop diyenlere… Elbisenin modeli" dedi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ve sosyal medyadan son paylaştığı muhteşem fotoğrafı…