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Umut Oğuz: İyi ki şehir hastaneleri var özeller benim için bitti

Oyuncu Umut Oğuz, ateşi 38 derece olduğu için bazı özel hastanelerin kabul etmediği eşini Çam ve ’ne götürdü.Oğuz, “Şehir hastanelerine karşı önyargılıydım. Özür dilerim” diye pişmanlığını dile getirdi

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Umut Oğuz: İyi ki şehir hastaneleri var özeller benim için bitti

Özel hastanelerde yaşadığı mağduriyet sonrası soluğu geçtiğimiz ay açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde alan oyuncu Umut Oğuz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'AMBULANSTA 45 DAKİKA BEKLEDİK'

"Eşim çok ateşlendi, idrar yollarında sorun olduğu ortaya çıktı ama ilaca karşılık vermedi. İlk defa bir ambulans ihtiyacımız oldu. Yıllardır SSK'lıyım, ayrıca özel sağlık sigortamız da var. Ambulans 15 dakikada geldi ama eşim 45 dakika ambulansta bekledi. 'Hastane bize onay vermeden yola çıkamayız' dediler. Ateşi 38 derece diye 4-5 özel hastane bizi kabul etmedi, bize koronalı muamelesi yaptılar. Biz de hemen Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik."

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'ALLAH KİMSEYİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİN'

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çoğu özel hastaneden daha iyi olduğunu söyleyen Oğuz, şöyle devam etti: "Başta şehir hastanelerine karşı önyargılıydım, özür diliyorum. Muhteşem bir hastane ve muhteşem bir anlayışı var. Enfeksiyonu 100'den 30'a düşürdüler. Özel hastanelerin, özel sağlık sigortalarının benim için çöp olduğu bir gündü. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin." Oğuz, kendisini kabul etmeyen özel hastanelere de Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığını sözlerine ekledi.

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Umut Oğuz: İyi ki şehir hastaneleri var özeller benim için bitti
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