Video Haber Oyuncu Umut Oğuz eşini özel hastanelerin değil şehir hastanesinin tedavi ettiğini A Haber'de anlattı | Video

Oyuncu Umut Oğuz eşini özel hastanelerin değil şehir hastanesinin tedavi ettiğini A Haber'de anlattı | Video

Oyuncu Umut Oğuz eşini özel hastanelerin değil şehir hastanesinin tedavi ettiğini A Haber'de anlattı | Video
07.07.2020 | 00:07

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Ünlü oyuncu Umut Oğuz, eşinin idrar yollarındaki enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle ateşlenmesi üzerine özel hastaneye gitmek istedi. Eşinin ateşinin 38 derece olmasından dolayı koronavirüslü olabileceği şüphesiyle özel hastanelere alınmadığını belirten Umut Oğuz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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Ünlü oyuncu Umut Oğuz, A Haber canlı yayınında özel hastaneler karşısında yaşadığı şoku anlattı.

Eşinin iki gündür ateşli olduğunu belirten oyuncu Umut Oğuz, "Ama hastalığını biliyoruz, idrar yollarındaki enfeksiyon var. Aradığımız ambulans 10 dakikada geldi ancak, "gideceğimiz hastaneden bir yetkili aramadan gidemeyiz" dediler. Ve ünlü oyuncu Oğuz, eşini hiçbir özel hastanenin kabul etmediğini belirtti.

ÖZEL HASTANELERE İSYAN ETTİ

Eşinin rahatsızlığını söylemesine rağmen 38 derece ateşe sahip olduğu için koronavirüslü muamelesi görerek özel hastanelere alınmadığını belirten Umut Oğuz, "Başakşehir Şehir Hastanesi Baş Hekimi Mehmet Emin Bey ile muhabbetim vardı ve hiç yapmadığım bir şeyi yaptım aradım. Çünkü ambulansın içinde 45 dakikadır bekliyorum. Ambulans görevlileri ise 'biz götüremeyiz sen kendi aracınla git' dediler. Aracımla Ben, çoğucum ve 38 derece ateşli eşim hastaneye gittim." ifadeleriyle durumu izah etti.

ŞEHİR HASTANELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Eşinin yattığı Başakşehir Şehir Hastanesi hakkında da konuşan Oğuz, "Bugün Başhekimle yaptığımız sohbette şunu duydum ağzından; 'Bugün Türkiye'deki en yüksek kapsamda özel sigortası olan her hangi bir vatandaş, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaştan daha düşük durumda. Yani bu ülkenin vatandaşı devlet hastanesine, şehir hastanesine gittiğinde o kişinin kapsamından daha fazla bir hakka sahip' dedi." şeklinde konuştu.

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