Haberler Günaydın Haberleri İş adamı Hamdi Akın: O kadın sırrımı ifşa etti

: O kadın sırrımı ifşa etti

, kendisini saplantı haline getirerek hesabını ele geçiren ve kişisel bilgilerini paylaşan kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayeti sonrası Meral Ç. adlı kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Meral Ç.’nin daha önce de Akın’a tehdit mesajları attığı için 8 ay hapse çarptırıldığı ortaya çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
İş adamı Hamdi Akın: O kadın sırrımı ifşa etti

Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın başı saplantılı bir kadın tarafından belaya girdi. Akın'a ait sosyal medya hesabını ele geçiren Meral Ç. isimli kadın, Akın adına paylaşımlarda bulununca adliyelik oldu.



SAHTE HESAP AÇTI
Akın tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Meral Ç.'nin Instagram'da sahte hesaplar açarak kendisi hakkında bilgiler paylaştığı belirtildi. Dilekçede ailesine ait gizli bilgilerin de Meral Ç. tarafından paylaşıldığı ifade edilirken, kızının hamile olduğunun da yine şüpheli tarafından kamuoyuna duyurularak haber olmasına neden olduğu anlatıldı. Meral Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.



'SONUÇ HAPİSLE DE BİTSE KAN AKACAK'
İş adamını takıntı haline getiren Meral Ç., geçtiğimiz yıllarda da Akın'ın şahsi telefonuna "Sizi kendi ellerimle boğacağım, sonu ölüm de olsa, hapis de olsa kanla bitecek" şeklinde mesajlar gönderdiği için Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Genç kadın, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

42 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisiyle hayran bıraktı! Mine Tugay'ın bikinili pozu beğeni yağdı... Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla sosyal medyayı coşturdu! Su El Roman'ın cüretkar paylaşımına beğeni yağdı! Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

ARKADAŞINA GÖNDER
İş adamı Hamdi Akın: O kadın sırrımı ifşa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA