Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun oyuncu eşi Sinem Kobal, doğum gününe birkaç gün kala sevenlerine sosyal medyadan seslendi. Güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını istedi. Kobal, "14 Ağustos, doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine, iyilik yapalım istedim. Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım" ifadelerini kullandı. Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'ın bu örnek davranışı, takipçileri tarafından takdir edildi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı…