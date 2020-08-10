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sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

'nun oyuncu eşi , doğum gününe birkaç gün kala sevenlerine sosyal medyadan seslendi. Güzel oyuncu Sinem Kobal, hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden doğum gününde hediye yerine 'na bağış yapmasını istedi. Kobal, ", doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine, iyilik yapalım istedim. Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım" ifadelerini kullandı. Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'ın bu örnek davranışı, takipçileri tarafından takdir edildi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:20
Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

'nun oyuncu eşi , doğum gününe birkaç gün kala sevenlerine sosyal medyadan seslendi. Güzel oyuncu Sinem Kobal, hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden doğum gününde hediye yerine 'na bağış yapmasını istedi. Kobal, ", doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine, iyilik yapalım istedim. Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım" ifadelerini kullandı. Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'ın bu örnek davranışı, takipçileri tarafından takdir edildi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı…

Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Oyuncu , hesabından doğum günüyle ilgili bir paylaşımda bulundu ve kendisine hediye almak isteyenlere seslendi.

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Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Hamileliğinde yedinci aya giren , hesabından örnek olacak bir paylaşımda bulundu.

Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

'ta yeni yaşına girecek olan , doğum gününü kutlamaya hazırlananlar için şöyle bir çağrıda bulundu:

Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

"Doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim, hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım…

Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Yapacağınız her bir bağış çok kıymetli, elimizden geldiğince 'İyilik Paylaş' sosyal bağış platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım.

Sinem Kobal sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim. Bağış yapmayı unutmayın"

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