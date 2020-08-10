HaberlerGaleriRafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla sosyal medyayı coşturdu! Su El Roman'ın cüretkar paylaşımına beğeni yağdı!
Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla sosyal medyayı coşturdu! Su El Roman'ın cüretkar paylaşımına beğeni yağdı!
Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şu sıralar tatilin tadını çıkarıyorlar. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Su El Roman'ın mayolu pozu olay yarattı. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın mayolu pozları...
Giriş Tarihi: 10.08.2020
15:10
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
15:19
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