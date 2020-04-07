Dünyada etkisini sürdüren korona virüs vakaları sonrası durdurulan NBA maçları hakkında, NBA Komisyon Üyelerinden Adam Silver önemli açıklamalarda bulundu. Nisan ayı içinde bir karar almalarının zor olduğunu söyleyen Siver, "Hafta boyunca arkadaşlarıma söylediğim şey en azından Nisan ayı boyunca bir karar veremeyeceğimizi kabul etmemiz gerektiğidir. 1 Mayıs'a dek bir şey söylememiz için erken" dedi.



TEK ŞEHİRDE OYNAMA GÜNDEMDE



Kalan takvimi devam ettirmek için birtakım senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirten Siver, "Şu an dinlenme modundayız. Kalan maçları tek bir şehirde oynama planlarını da tartışıyoruz. Sporu özledik. Lig ideal koşullarda kaldığı yerden devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

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