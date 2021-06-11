Florenzi: Eski bir sağ açık ama son yıllarda Roma ve PSG'de artık bir sağ bek. Bu yüzden hücuma katkı vermeyi sever, savunması zayıf ama her İtalyan gibi defans altyapısı sağlam. Burak-Yusuf-Zeki'ye bu sezon PSG ile 4 puan veren oyunculardan biri.