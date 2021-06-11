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Giriş Tarihi: 11.6.2021 06:43 Son Güncelleme: 11.6.2021 07:15

Son dakika: - maçında saatler kala flaş sözler! "Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu..."

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Son dakika haberi... Dünya nefesini tuttu, 'nin açılış maçı olan - karşılaşmasını bekliyor. yazarı , saat 22.00'de 'da oynanacak zorlu mücadele öncesi iki takımın kadrolarını değerlendirdi. Usta isim, İtalya'nın 11'inde yer alan futbolcularla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

yazarı , tüm dünyanın merakla beklediği 'nin açılış maçı olan - karşılaşması öncesi iki takımın kadrolarını değerlendirdi. Usta isim, İtalya'nın 11'inde yer alan futbolcularla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

TÜRKİYE

Uğurcan Çakır: Uğurcan için iyi kalecilikten büyük kaleciliğe geçiş sahnesi ve maçı. Çizme medyasının gözü onun üzerinde olacak. Çünkü İnter ve Milan'ın transfer listesinde.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Zeki Çelik: Şampiyon Lille'in sağ beki, Fransa Ligi'nde son iki sezonda mevkisinin en iyi adamı. Karşısında İtalyanlar'ın büyük kozu Insigne olacak. Hücuma katkı vermeyi sever ama rakibin ele avuca sığmayan adamını kilitlemesi daha önemli.

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Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'in en iyi 11'ine seçilmek, karşısındaki İtalyan forvetler için yeterli bir gözdağı. İki stoper arasına 3 forvetine top atan İtalyanlar karşısında Merih ile kusursuz bir düet yapmak zorunda.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Merih Demiral: Serie A'da karşı karşıya oynadığı, maçlarını sürekli izlediği İtalyan orta saha ve forveti karşısında onun gücü ve tekmeye kafa uzatan ruhuna çok ihtiyacımız var. Defanstan çıkışlarda baskı yiyecek adam o olacak.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Umut Meraş: Defansif özellikleri yüksek olduğu için Umut'u tercih eden Güneş'in ondan istediği belli: Sağdan gelen Berrardi, Florenzi ve Barella karşısında ayakta kalmak.

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Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Okay Yokuşlu: Güneş, ikili orta saha kurarsa Ozan ile fazla mesai yapmak zorundalar. Geçiş oyununda onun isabetli ilk paslarına ihtiyacımız var.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Ozan Tufan: Son iki sezonun memlekette en iyi yerli orta sahası. İtalyanlar'ın üçlü orta sahası karşısında oyunu defansif olacak ama geçiş oyununu iyi oynayan Ozan'ın heybesinde her zaman ceza sahası dışından şutlar vardır. Vurduğu gol olsun.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Yusuf Yazıcı: Bu sezon Lille'de 4-4-2'de ikinci santrfor oynadı. Güneş'in elinde İtalyanlar'ı iyi tanıyan Cengiz de var. Yusuf için tarif basit: İtalyanlar'ın kalecisi Donnarumma'ya San Siro'da 3 gol atan Türk…

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Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Hakan Çalhanoğlu: Orkestra şefimiz. Milan'da sezon finalini iyi yapmadı ama kontratı biten Hakan için Juventus kapıda ve bu akşamki 90 dakikadan daha büyük vitrin yok.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Kenan Karaman: Güneş'in jokeri. Savunmaya yardım eder, hücumda sürpriz skorer olarak ortaya çıkar, bazen de maç içinde kaybolur gider. Kulübüyle kontratı biten Kenan için de fırsat. Topa çok sahip olan İtalyanlar'ın oyununu bozması gerekiyor.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Burak Yılmaz: Fransızlar'ın sözlüğüne 'Kral'ı yazdıran bir fenomen. İtalyan savunması ondan korkmayabilir ama büyük saygı duyuyorlar. Kontrataklarda artık son vuruş tecrübesi en üst noktada. En hızlı değil, en genç değil ama kurt santrfor.

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Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

İTALYA

Donnarumma: Buffon gibi son 20 yılda efsane bir ismin ardından kaleyi devralacak isim de büyük kaleci olmalı. Donnarumma da büyük kaleci sınavına 'de girecek. Hava toplarında iyi, birebirlerde avlanmayacak kaleci değil.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Florenzi: Eski bir sağ açık ama son yıllarda ve PSG'de artık bir sağ bek. Bu yüzden hücuma katkı vermeyi sever, savunması zayıf ama her İtalyan gibi defans altyapısı sağlam. Burak-Yusuf-Zeki'ye bu sezon PSG ile 4 puan veren oyunculardan biri.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Bonucci: Geçmişteki Cannavaro-Nesta ikilisi gibi Bonucci de Chiellini ile birlikte defans göbeğinin tartışılmaz ismi. İtalyanlar zor gol yiyorsa bu ikilinin payı büyük.

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Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Chiellini: Partneri Bonucci ile Juventus'ta uzun yıllardır beraber forma giydiklerinden milli takımda rot balans ayarına gerek kalmıyor. Kolay sakatlanır ve planları bozabilir.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Spinazzola: Takım, Romalı sol bek hücuma çıktığında 3-2-4-1'e dönüyor ki bu kaydırmalı defans Mancini'nin önemli bir taktik kozu.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Barella: Zaniola'nın yokluğunda İtalyan futbolunun 'de en çok konuşulacak genç oyuncusu. Şampiyon İnter'in orta sahasında bu sezon edindiği tecrübeyle Mancini'nin en büyük kozlarından.

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Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Jorginho: Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Brezilyalı, Napoli yıllarından beri Avrupa futbolunda en fazla isabetli pas yapan, basit oynayan ve takımı kendi yarı alanında orkestra gibi yöneten büyük bir yetenek.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Locatelli: Verratti'nin sakatlığı yüzünden Mancini, Çek maçında forma verdiği Locatelli'yi bize karşı da sahaya sürecek. Bu sezon Serie A'nın en iyi orta sahalarından biri olmayı başardı.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Berardi: Sol ayaklı ve sağ kanatta ters çalımları ve ceza sahasına sızmalarıyla tehlikeli bir forvet. Zaman zaman oyun içinde kaybolsa da Serie A'nın marka forvetlerinden biri olarak elbette tehlikenin ta kendisi.

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Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Insigne: Bir Del Piero olmadığı kesin, zaten bu takımda Maldini, Totti, Gattuso da yok. Napolili Insigne sol kanatta kısa boyuyla adam geçen, müthiş oyun zekasıyla rakip defansı çaresiz bırakan büyük bir yetenek ve bu 'nın en büyük kozu.

Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu

Immobile: İki sezon öncenin gol kralı. Ceza sahasında düzgün vuruşları, doğru zamanlamayla uzun stoperlerin arasından kafa vuruşları var.

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Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! "Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu..."
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