Video Haber Gurbetçi taraftarlar Roma sokaklarını Türkiye tezahüratlarıyla inletti! | Video

Gurbetçi taraftarlar Roma sokaklarını Türkiye tezahüratlarıyla inletti! | Video

Gurbetçi taraftarlar Roma sokaklarını Türkiye tezahüratlarıyla inletti! | Video
11.06.2021 | 17:27

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Türkiye - İtalya maçı öncesinde son bilgiler gelmeye devam ediyor. 2.500 civarı Türk taraftar bu akşamki maçı izleyecek. Gurbetçiler, Roma sokaklarını Türkiye tezahüratlarıyla inletti.

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