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'a 'den sürpriz teklif!

Başkan ’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörü için sürpriz bir ismi gündemine aldı. ’in devre arasında genel kurula gidecek Kırmızı-Beyazlıların, rotasındaki teknik adamla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 15:34 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 15:36
Tudor'a Süper Lig'den sürpriz teklif!

Genel Kurul hazırlıkları yapan Antalyaspor'da yeni başkan merakla beklenirken, teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme alındı. Başkan 'ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo'yla da yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlıların, hafta içerisinde 'la olan sözleşmesi fesih edilen Igor 'la ilk teması kurduğu ortaya çıktı.

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ADNAN GÜLEK, IGOR TUDOR İLE GÖRÜŞTÜ

Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte önce yeni başkanını belirlemesi beklenen 'da teması Scout ekibinde yer alan Adnan Gülek'in kurduğu öğrenildi. Gülek'in, Hırvat teknik adamı arayarak, Antalyaspor'da görev alıp almayacağıyla ilgili görüştüğü belirtilirken, deneyimli teknik adamın henüz net bir yanıt vermediği de gelen haberler arasında yer aldı.

ANTALYASPOR'UN TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR

Kırmızı-Beyazlı cepheye teklifle ilgili yanıt vermeyen Igor Tudor'un, anlaşmaya sıcak bakmadığı ve teklifi reddetme olasılığının da yüksek olduğu öne çıkan detay olarak dikkat çekti.

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GALATASARAY'DA 34 MAÇTA 19 GALİBİYET ALDI

Türkiye kariyerine geçen sezon Karabükspor'da başlayan ve lig ortasında Galatasaray'la anlaşan Hırvat teknik adam, 'de toplamda 50 maça çıkarken, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılıların başında çıktığı 34 maçta da 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almış, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti. (Ajansspor)

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