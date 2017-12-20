Hıncal Uluç: Fatih Terim ile görüştüm

Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken, Fatih Terim ismi ön plana çıktı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Hıncal Uluç, Galatasaray - Terim iddialarıyla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında yaptığı açıklamada Fatih Terim ile görüştüğünü söyledi.

"FATİH TERİM'E SORDUM..."

İşte Hıncal Uluç'un açıklaması:

"Bugün (dün) saat 14.30'da Fatih Terim hocamı aradım. Dedim ki 'Hocam o kadar çok yerde o kadar çok şey okudum ki kusura bakma bu soruyu sana soruyorum; Dursun Özbek ile konuşman oldu mu?' Cevap; 'Bu soruyu bana sorduğun için teessüf ederim.' nokta!"