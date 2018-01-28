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İşimize bakalım!

Fenerbahçe ’dan takıma gerginlik uyarısı: ile oynanacak tansiyonu yüksek karşılaşmada oyuncularından sadece sahaya konsantre olmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ne taraftar ne de hakem... Tahriklere kapılmadan futbola odaklanacaksınız" dedi

Giriş Tarihi: 28.1.2018
İşimize bakalım!

Fenerbahçe'de sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülen Trabzon deplasmanı öncesi olağanüstü hal ilan edildi. Bordo-mavili takım ile özellikle 2010-2011 sezonundan bu yana süren gerginlik nedeniyle zor bir maç oynayacaklarını düşünen teknik direktör , oyuncularına 'sakinlik' uyarısı yaptı. Trabzon yolculuğu öncesi takımıyla toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Akyazı'daki tribün atmosferinden etkilenmemelerini istedi.

BURAK YILMAZ İÇİN ÖZEL ANALİZ!
Zor haftalar geçiren 'un bu maçta çıkış yakalama hedefinde olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sizlerden en önemli isteğim, tahriklere kapılmamanız. Ne taraftar ne de hakem… Sadece kendi işinize bakacaksınız ve futbolunuza odaklanacaksınız. Kendi sahalarında kazanmak için her şeyi yapacaklardır. Yaşanacak olaylar bizi olumsuz etkiler. Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaptık ve bunu devam ettirmek zorundayız. Eğer sakin kalır ve oyunun kontrolünü elimizde tutarsak istediğimizi alırız" dedi. Aykut Kocaman, ayrıca Trabzonspor'un gol ayağı Burak Yılmaz için özel bir analiz yaptı defans oyuncularına detaylı bilgiler verdi.

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