Zamanda yolculuk

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alatasaray'da aylardır devam eden hazırlıkların nihayet sonuna gelindi ve merakla beklenen kulüp müzesi için geri sayım başladı. Kapılarını 1 Mart'ta
ziyaretçilere açacak olan Galatasaray
Müzesi, içinde sarı-kırmızılıların tarihinden izlerin yanı sıra sürprizler de sunacak. İşte SABAH
farkıyla Galatasaray müzesiyle ilgili kalem kalem bütün detaylar: FATİH TERİM'E ÖZEL BİR BÖLÜM AYRILDI
Türk Telekom Stadı içinde açılacak olan kulüp müzesi son teknolojiyle donatıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, İspanya
'ya giderek Barcelona ve Real Madrid'in müzelerini inceledi.
Eskişehir'de balmumu heykeller yaptırıldı. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen
, efsane futbolcuları Metin Oktay
ve Turgay Şeren
ile Alman teknik adam Derwall'in balmumu heykelleri sergilenecek.
Müzede Fatih Terim
'e ait bir köşe olacak. Terim'in futbolculuk yıllarına ait 5 numaralı forması ve hoca olarak başarıları ölümsüzleştirildi.
Kadıköy'deki son Fenerbahçe
galibiyeti de unutulmadı ve müzede yerini aldı. Souness'ın bayrak diktiği anın birebir boyutlarda maketi yapıldı ve müzeye yerleştirildi.
Başta UEFA
Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.
Müze içinde bir sinema salonu hazırlandı ve burada sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan film izletilecek.
Müzede taraftara da bir köşe ayrıldı. Türkiye'nin dört bir yanından forma, maç bileti ve Galatasaray'la ilgili koleksiyonlarını gönderen taraftarlar da maddi beklentileri olmadan katkı yaptı.
Özel rehberler ayarlandı. Belirli saat aralıklarında Aslantepe'ye giriş yapacak taraftarlar önce stadı sonra müzeyi gezecekler. AZİZ YILDIRIM DA AÇILIŞA DAVETLİ
Müze açılışı için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil olmak üzere 17 kulüp başkanına da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
tarafından resmi yazıyla özel davet gönderildi. 1 Mart'ta taraftar ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak olan müzede 28 Mart'ta ise devlet erkanı, Galatasaray protokolü ve kulüp başkanlarının katılacağı özel bir açılış düzenlenecek. GS STORE ZİRVESİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün GS Store temsilcileriyle koordinasyonun sağlanması ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla bir araya geldi ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.