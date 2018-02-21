Dön bak maziye

Galatasaray
'da 7. sezonunu geçiren Fernando Muslera
'ya eski kaleci antrenörü Taffarel'in dönüşü de yaramadı. Yan toplara çıkmayan ve bireysel hatalar yapan Muslera, ligdeki ilk 21 haftalar kıyaslandığında sarı-kırmızılı forma altındaki kariyerinde en çok gol yediği dönemi yaşıyor.
İstatistikler de Uruguaylı kalecideki düşüşü gözler önüne seriyor. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda oynadığı 21 maçta 14 gole engel olamayan Muslera
, sonraki dönemlerde sırasıyla 24, 17, 24, 26 ve 21 gol yedi.
Bu sezon bu rakam 21 maçta 27 gole çıktı. LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Galatasaray, Fatih Terim
'le 4'ü kupa 6'sı lig toplam 10 resmi maç oynadı. Muslera, Terim döneminde kupada iki Buca ve bir Konya ile ligde Antalya
maçında forma giymedi. Ayrıca Muslera aynı savunmayla üst üste iki maç bile oynamadı. Kadro istikrarı önemlidir. Bu sezon 27 gol yediği için Muslera'ya, "Çaptan düştü" demek haksızlık olur. Muslera'nın bir dalgınlığı var. Bunun sebebinin yeni doğan oğlu olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da iyi maçlar çıkaran Muslera'nın deplasmanda aklı evde kalıyor. Muslera ve eşi çocuk yokken bu sorunu yaşamıyordu.