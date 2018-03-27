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Monchi " ve Çağlar Söyüncü'yü de takipteyiz"

Milli oyuncu 'in forma giydiği İtalya Seri A ekibi Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, Beşiktaşlı Anderson ve Almanya Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü'yü takip ettiklerini açıkladı. 'ın; Galatasaray altyapısından bazı oyuncuları takip ettiği yönündeki haberini de doğrulayan Monchi, sarı kırmızılı takımdan bazı oyuncuları da takibe aldıklarını belirtti.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Roma Sportif Direktörü Monchi Talisca ve Çağlar Söyüncü'yü de takipteyiz

Monchi (Ramon Rodriguez Verdejo) dün Radyospor'a konuk oldu. Başarılı futbol adamı burada 'ın manşetine taşıdığı "Her yol Roma'ya çıkar" haberi üzerine, "Evet Galatasaray altyapısından takip ettiğimiz isimler var. Ama Türk oyuncular hakkında isim veremem. Menajer Bayram Tutumlu ve oğlu beni birçok oyuncu hakkında uyarıyor. Roma ikinci takımında Rezan Çorlu var. Onun da geleceği olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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Monchi, Freiburg forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü ile Beşiktaşlı 'nın da radarlarında olduğunu açıkladı: "Çağlar takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık ve yetenekli. Talisca da aynı şekilde takibimizde. İlginç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz."

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Monchi sezon başında Başakşehir'den büyük ısrarlar sonunda aldıkları 'den memnun olduklarını belirtip, "Bu oyuncunun varlığından beni haberdar eden kişi Bayram Tutumlu'ydu. Pek çok kulüp kendisi ile ilgileniyordu. Kolay bir transfer olmadı. mesela ilgilenen bir kulüptü. Çok genç ve önemli bir oyuncu olacağını düşünüyoruz. Onun için elimize ulaşan bir teklif yok ama Bayram Tutumlu'nun Kulübü ile yakın ilişkileri var. Onların takip ettiklerini bana söyledi" diye konuştu.

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