Aykut Kocaman "İkincilik %90, şampiyonluk için ekstra bir hafta lazım"

* Galatasaray-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarındaki kayıpların nereye götüreceği çok önemli. Sonuçta en az iki takım oralarda puan kaybedecek!
* Gördüğüm tek şey kalan maçları kazanmaktan başka çaremiz olmadığı. Kayseri'de attığımız 5 gol mutlaka takıma büyük bir özgüven sağlayacaktır.
* Deplasmanda en çok kazanan ve en çok gol atan takım olduk ama içeride çok gol yiyince bize destek olmak isteyen taraftarlarımızın kalbini kırdık.
* "Bireysel hatalarımızın çokluğu sadece oyuncu kapasitesiyle açıklanacak bir şey değil" Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, Kayseri deplasmanında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası basının sorularını yanıtladı. Fikstüre bakınca ne görüyorsunuz?
Tek bir şey görüyorum; kalan maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Galatasaray-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmalarındaki puan kayıplarının nereye gideceği önemli. Sonuçta en az 2 belki de 3 takım puan kaybedecek. Bu galibiyet Fenerbahçe'yi ilk 2'ye götürür mü?
Kalan maçları kazanma hali olursa ilk iki yüzde 90'larda gözüküyor. Ama şampiyonluk için ekstra bir haftaya ihtiyaç var gibi. PROBLEM KOLAY GOL YEMEMİZ 7 maçta bir seri olur mu?
Kayserispor'u Kayseri'de 5 golle yenmek bize mutlaka özgüven olarak katkı sağlayacak. Her takımın harcı değil bunu yapmak. Zor deplasmanı kazandınız ama Akhisar'da kayıp oldu?
Açıklanamayan durum şu; ikinci yarıda 10 maç oynadık, 10 gol yedik. Bu 10 golün 8 tanesini 3 maçta yedik. Beşiktaş, Akhisar ve Gençlerbirliği... Ana problem kolay gol yeme haliydi. Bireysel hatalarımızın bu kadar olduğu bir sezon kişisel olarak önceki 3 yıllık Fenerbahçe antrenörlük dönemimde de yoktu. Fenerbahçe tarihinde de bu kadar olmadı. Bu sadece oyuncuların kapasitesiyle açıklanacak bir şey değil. Enteresan bir şey bu. TARAFTARIN KALBİNİ KIRDIK Tribünler dolmuyor, taraftara bir mesajınız var mı?
Vermem gereken mesajları öncesinde fazlasıyla verdim. Onlar sezon başında gerçekten ciddi bir destek vermeye hazırdılar. Ama özellikle içerideki maçlarda biz bunu çok iyi değerlendiremedik. Deplasmanda 14 maç oynadık 26 puan aldık 11 gol yedik. Deplasmanda en çok gol atan takımız.
Neredeyse 2 gol ortalama yakaladık. İçeride de neredeyse 2 gol ortalamayla oynuyoruz ama çok fazla yedik. Dolayısıyla insanların zaten kırılgan olan kalplerinin biraz daha kırılmasında bizim de etkimiz oldu. Ama öbür taraftan şu da bir gerçek; içeride puan kaybımız daha fazla oldu. O da işin başka tarafı. Bunu da insanlar yorumlasınlar.