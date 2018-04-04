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kariyer rekoru kırdı

İgor Tudor’dan teslim aldığı ile 16 resmi maça çıkan , 12 galibiyet ve iki beraberlikle 2.37 puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en parlak dönemine imza attı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Fatih Terim kariyer rekoru kırdı
karşısında aldığı galibiyet ile 'ın 770 gün sonra derbilerden üç puan çıkarmasını sağlayan yakaladığı puan ortalaması ile de kariyer rekoru kırdı. Tecrübeli teknik adam bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 16 resmi maçta, aldığı 12 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,37 puan ortalaması yakalarken, bu değer kariyerinin de zirvesi oldu. Bu ortalamaya en yakın performansı 1996-1997 sezonunda 2,26'lık değeri ile sergileyen Fatih Terim, 1999-2000 sezonunda ise 2,24 puan ortalaması ile sezonu tamamlamıştı.


TERİM'DEN MUTLUSU YOK
Trabzonspor maçında galibiyetten çok sergilenen üstün futbol, teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etti. Takımına bir gün izin veren Terim'i diğer sevindiren gelişme ise torunu Yaman'ın ABD'den dönmüş olması... Yaman'la hasret gideren 'a bir müjdeli haberi de kızı Buse verecek. Terim'in bu ay içinde üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşayacağı öğrenildi

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Fatih Terim kariyer rekoru kırdı
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