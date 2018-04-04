Fatih Terim kariyer rekoru kırdı

Trabzonspor
karşısında aldığı galibiyet ile Galatasaray
'ın 770 gün sonra derbilerden üç puan çıkarmasını sağlayan teknik direktör Fatih Terim
yakaladığı puan ortalaması ile de kariyer rekoru kırdı. Tecrübeli teknik adam bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 16 resmi maçta, aldığı 12 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,37 puan ortalaması yakalarken, bu değer kariyerinin de zirvesi oldu. Bu ortalamaya en yakın performansı 1996-1997 sezonunda 2,26'lık değeri ile sergileyen Fatih Terim, 1999-2000 sezonunda ise 2,24 puan ortalaması ile sezonu tamamlamıştı. TERİM'DEN MUTLUSU YOK
Trabzonspor maçında galibiyetten çok sergilenen üstün futbol, teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etti. Takımına bir gün izin veren Terim'i diğer sevindiren gelişme ise torunu Yaman'ın ABD'den dönmüş olması... Yaman'la hasret gideren İmparator
'a bir müjdeli haberi de kızı Buse verecek. Terim'in bu ay içinde üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşayacağı öğrenildi