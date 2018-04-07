Caner - Talisca iş birliği

Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının 19. dakikasında siyah-beyazlılar Talisca'nın golüyle öne geçerken, golde ortayı yapan Caner, Talisca'ya adeta 'al da at' dedi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk ederken, Anderson Talisca gollerine devam etti. Süper Lig'in ikinci yarısında adeta uçuşa geçen ve performansıyla Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan yıldız futbolcu, İzmir temsilcisi karşısında ilk denemesini 14. dakikada yaptı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Caner'in ceza sahası içine gönderdiği topta kafa vuruşuyla gole yaklaşan yıldız oyuncu, kaleci Beto'yu geçemedi. Bu golden 5 dakika sonra Beşiktaş bu kez sol kanattan geldi. Kazanılan kornerde Lens, yakınındaki Caner'e pasını verdi. 14. dakikada olduğu gibi yine Caner ortaladı ve Talisca kafayı vurdu. Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşının adeta 'al da at' dediği ortada bu kez boş geçmedi ve Göztepe ağlarını havalandırdı.

TALİSCA, GÖZTEPE'Yİ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Sezonun ilk yarısında ligde 3 gol bulan ancak ikinci yarıda forma giydiği 10 karşılaşmada bu sayıyı 3'e katlayarak gol sayısını 12'ye yükselten Talisca, Göztepe kalesini yine boş geçmedi. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede 1 gol atan Talisca, bu maçta da takımının ilk golüne imza attı. Ligde ilk yarıda 3, ikinci yarıda ise 9 gol bularak toplamda 12 gole ulaşan Brezilyalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 40. mücadelede 18. golünü kaydetti. Talisca, 18 golün yanında 4 de asist yaparak 22 gole doğrudan etki etti.