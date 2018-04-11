Fatih Terim "Bu maçı unutun 5-1’i unutmayın"

Ankara'da liderliği kaybeden Galatasaray
'da Fatih Terim
büyük üzüntü yaşadı. 1-0 yenilgiyle biten Gençlerbirliği maçının ardından soyunma odasında oyuncuları ile sıcağı sıcağına toplantı yapan Terim, bireysel olarak kimseyi eleştirmedi ama takıma genel olarak sitemde bulundu. İmparator, "Trabzonspor maçındaki iyi oyundan sonra böyle bir şey beklemiyordum'' sözleriyle hayal kırıklığını dile getirirken, "Bu maçı unutun ama ligin ilk yarısındaki 5-1'lik Başakşehir yenilgisini unutmayın"
diyerek futbolcularına mesaj verdi. PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK Turuncu-Lacivertlilerle
şampiyonluk yolunda kritik bir
sınava çıkacaklarını belirten
Terim, "Artık puan kaybetme lüksümüz yok.
Başakşehir'i
yenerek, tekrar liderliği almalı
ve konumumuzu koruyarak,
hedefe ulaşmalıyız" ifadelerini
kullandı. G.Saray, Linnes'in
de katılımıyla bugünden itibaren
tam kadro Başakşehir maçı
hazırlıklarına başlayacak.
Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini geçiren Fatih Terim, ilk döneminde üst üste olmak üzere dört kez, üçüncü döneminde ise yine üst üste olmak üzere iki kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.