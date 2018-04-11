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"Bu maçı unutun 5-1’i unutmayın"

Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından oyuncularına “Trabzon karşılaşmasındaki iyi oyundan sonra sizden böyle bir sonuç beklemiyordum. Artık bu maçı geride bırakmalı ve ligin ilk yarısında farklı yenildiğimiz Başakşehir’e odaklanmalıyız." diyerek oyuncularına sitem etti.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Fatih Terim Bu maçı unutun 5-1’i unutmayın
Ankara'da liderliği kaybeden 'da büyük üzüntü yaşadı. 1-0 yenilgiyle biten Gençlerbirliği maçının ardından soyunma odasında oyuncuları ile sıcağı sıcağına toplantı yapan Terim, bireysel olarak kimseyi eleştirmedi ama takıma genel olarak sitemde bulundu. İmparator, "Trabzonspor maçındaki iyi oyundan sonra böyle bir şey beklemiyordum'' sözleriyle hayal kırıklığını dile getirirken, "Bu maçı unutun ama ligin ilk yarısındaki 5-1'lik Başakşehir yenilgisini unutmayın" diyerek futbolcularına mesaj verdi.

PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK
Turuncu-Lacivertlilerle şampiyonluk yolunda kritik bir sınava çıkacaklarını belirten Terim, "Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Başakşehir'i yenerek, tekrar liderliği almalı ve konumumuzu koruyarak, hedefe ulaşmalıyız" ifadelerini kullandı. G.Saray, Linnes'in de katılımıyla bugünden itibaren tam kadro Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini geçiren Fatih Terim, ilk döneminde üst üste olmak üzere dört kez, üçüncü döneminde ise yine üst üste olmak üzere iki kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
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Fatih Terim "Bu maçı unutun 5-1’i unutmayın"
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