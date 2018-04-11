Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yusuf Yazıcı & Abdülkadir Ömür 850 milyon TL

Yusuf Yazıcı & Abdülkadir Ömür 850 milyon TL

Başkanı Ahmet Ağaoğlu genç yıldızlarının fiyatını şu sözlerle belirledi “Yusuf ve Abdülkadir’e çok iyi teklifler gelirse satıp satmayacağımız soruluyor. Borcumuz 850 milyon Türk Lirası. İkisine o kadar para verirlerse değerlendiririz. Yoksa hiç kimse gelip kapımızı çalmasın”

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Yusuf Yazıcı & Abdülkadir Ömür 850 milyon TL
'da pazar günü yapılan olağanüstü seçimde başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu. Önemli açıklamalar yapan Ağaoğlu'ndan öne çıkan satır başları şöyle:
Taraftarı olduğunuz kulübün başkanı oluyorsunuz... İnanılmaz bir gurur. Görev zor, süreç sıkıntılı ve tablo herkesin malumu.
Mali genel kurula gelen borç 841 milyon TL. Gelirimiz ise 130 milyon TL. Yıllık faiz giderimiz 100 milyon TL. Tablo bu kadar net.
"Abdülkadir ve Yusuf'a çok iyi para verirseler satar mısınız?" diye sorular geliyor. Borcumuz 850 milyon Türk Lirası... İkisine o kadar para verirseler yönetim kurulumuzda değerlendiririz. Yoksa kimse kapımıza gelmesin. Yusuf ve Abdülkadir'in A Takım'da önemli görevleri var.

ÖZÜR DİLERİM SOSA AMA BÜTÇEMİZ UYGUN DEĞİL
Özkan Sümer'in başkan başdanışmanı ve genel koordinatör olarak göreve başlayacağını ve altyapıyla ilgili önemli projeleri olduğunu belirten Ağaoğlu, "Tüm olumsuzluklar içinde en büyük şansım çok iyi bir yönetim oluşturduk. Böyle bir yönetime saygı duymak lazım" dedi. "Trabzonspor yarışın dışında kalamaz" diyen Ağaoğlu, "Sabır isterken 3 sene sonra taraftarın ayakta alkışlayacağı bir takım portresi çizdim. Ama oraya giderken de yarışın içerisinde olacağız" ifadesini kullandı. Sosa için de önemli açıklamalar yapan Ağaoğlu, "Özür dilerim Sosa'dan ama benim bütçem maliyetine müsait değil" sözleriyle yolların ayrılacağının işaretini verdi.

ŞENOL HOCANIN BİR TAKIMI VAR
Trabzonspor'da yeni yönetim dün resmen göreve başladı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski asbaşkan Ahmet Çubukçu'dan mazbatayı aldı. Törene yeni başkan Ahmet Ağaoğlu ile eski başkan Muharrem Usta katılmadı. Hacısalihoğlu, ile ilgili soru üzerine "Bizim bir hocamız var. Kendisi de Beşiktaş'ın başında. Sezon bitmemişken böyle bir şey konuşmak etik değil" cevabını verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı & Abdülkadir Ömür 850 milyon TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN