Türkiye'nin en iyi haber sitesi

de en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler

Dünya futbolunda için en yüksek bonservis bedelini hangi teknik direktörün çalıştırdığı kulüpler harcıyor. Ya da transferden en yüksek bonservis bedelini hangi teknik direktörün takımı kazanıyor? İşte 'nun dünyaca ünlü teknik direktörleri geride bıraktığı o liste.

Giriş Tarihi: 10.04.2018 00:11 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 00:16
  • 1
  • 30
de en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler

EN ÇOK PARA HARCAYAN TEKNİK ADAMLAR

15- CLAUDIO RANIERI

Kulüp: 7
Satın alınan oyuncu sayısı: 58
Harcanan para: 451,6 milyon euro

  • 2
  • 30
de en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler

14- LUCIANO SPALLETTI

Kulüp:4
Satın alınan oyuncu sayısı: 59
Harcanan para: 455,5 milyon euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 30
de en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler

13- LOUIS VAN GAAL

Kulüp: 4
Satın alınan oyuncu sayısı: 30
Harcanan para: 477,2 milyon euro

  • 4
  • 30
de en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler

12- MARK HUGHES

Kulüp: 5
Satın alınan oyuncu sayısı: 45
Harcanan para: 480 milyon euro

  • 5
  • 30
de en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler

11- DIEGO SIMEONE

Kulüp: 5
Satın alınan oyuncu sayısı: 49
Harcanan para: 504 milyon euro

  • 6
  • 30
de en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler

10- RAFAEL BENITEZ

Kulüp: 5
Satın alınan oyuncu sayısı: 66
Harcanan para: 549,6 milyon euro

  • 7
  • 30
de en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler

9- UNAI EMERY

Kulüp: 5
Satın alınan oyuncu sayısı: 58
Harcanan para:586 milyon euro

BİZE ULAŞIN