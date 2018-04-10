Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
Dünya futbolunda transfer için en yüksek bonservis bedelini hangi teknik direktörün çalıştırdığı kulüpler harcıyor. Ya da transferden en yüksek bonservis bedelini hangi teknik direktörün takımı kazanıyor? İşte Mircea Lucescu'nun dünyaca ünlü teknik direktörleri geride bıraktığı o liste.
Giriş Tarihi: 10.04.2018 00:11 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 00:16
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Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler
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Transferde en çok para kazanan ve kazandıran teknik direktörler