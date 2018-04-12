Cengiz Ünder değerine değer kattı

Şampiyonlar Ligi
çeyrek final ikinci maçında Roma
'nın 4-1'in rövanşında Barcelona
'yı 3-0 yenerek elemesi Avrupa gündeminde birinci sıraya oturdu. Sonradan oyuna girip turu getiren 3. golün asistini yapan milli futbolcu Cengiz Ünder de geceye damga vuran isimlerden oldu.
Bu sezon başında 15 milyon Euro'ya transfer olduğu İtalyan ekibindeki performansıyla zaten tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, değerini de katladı. UEFA'nın resmi partneri olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), nisan ayı için açıkladığı raporda, Cengiz Ünder
'in değerinin son 3 ayda müthiş bir artış gösterdiğini ortaya koydu. CIES raporuna göre, Cengiz'in değeri 1 Ocak 2018'den bugüne dek yüzde 70.7 artış göstererek 20.8 milyon Euro'dan 35 milyon 500 bin Euro'yu buldu. İTALYA'DA EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU
Henüz 21 yaşını doldurmamış olan Cengiz, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmasında pay sahibi olarak değerini daha da artıracak gibi gözüküyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında ciddi bir çıkış yakalayan Cengiz, mart ayında Verona, Benevento ve Udinese'ye karş�� attığı 4 golle Roma'da ayın oyuncusu seçilmiş,
İtalya Serie A'da da en iyi çıkış yapan oyuncu
olarak gösterilmişti. GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ TÜRK OYUNCU SU
Cengiz Ünder, Avrupalı yazarların ve internet sitelerinin gözdesiydi. Medio Centro, yaptığı haberde Cengiz için, "Hâlâ 20 yaşında ve gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncusu olma yolunda ilerliyor
" ifadelerini kullanırken, Chris Andre ise Roma'nın en üst düzey yeteneğinin Cengiz olduğunu ve bunu bir kez daha ispatladığını yazdı. İtalyan internet sitesi MedioTiempo ise genç yıldızın ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadığını hatırlatarak, "Sadece 17 dakika oynayarak turun kaderini değiştirdi
" ifadelerine yer verdi. İŞTE TURUN GELDİĞİ AN
73'te oyuna giren Cengiz'in 82'de kullandığı korneri Manolas kafayla tamamlayarak skoru 3-0'a getirdi ve Roma bu sonuçla turu geçti. CENGİZ ÜNDER İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Cengiz, İngiliz taraftarların gündeminde 1 numaralı yerini aldı. Tartışma platformu Reddit'te bir araya gelen Avrupalı futbolseverlerden özellikle Tottenham ve Liverpool taraftarları, Cengiz için sıkı bir tartışmaya girdi. İki taraf da Cengiz'i istediklerini dile getirirken, bir Tottenham taraftarı "Bize gel Cengiz. Adının bizle anılması güzel" derken, bir Lvierpoollu ise cevaben, "İlk hamle yapan alır. Cengiz Ünder'i takıma katmalıyız" ifadesini kullandı. GERİ DÖNÜŞLERİN HASTASIYIZ
Barcelona zaferi sonrası Twitter hesabından "Türklerin ünlü bir sözü var, geri dönüşlerin hastasıyız
" mesajını paylaşan Cengiz Ünder, maçla ilgili düşüncelerini ise şöyle anlattı: "10 yaşından beri Messi'nin videoları ile büyüdüm; ona karşı oynamak tarif edilemez bir duygu. Herhalde hayatımın en mutlu günü. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. İlk milli maçta attığım gol, bir de bugünkü benim için tarif edilemez bir duygu. İnşallah yarı finalde de bu başarıyı elde eder ve finale çıkarız.
" MUCİZE ASİST!
Roma'nın, Barcelona'yı 3-0 elemesi ülke basınında geniş yer buldu. Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nde "Hayaller gerçek oldu, Roma Avrupa'nın ilk dördü arasında" ifadesi kullanılırken, İtalya'nın bir diğer önemli gazetesi Corriere Della Sera'daki haberde, "Son bir mucizeye ihtiyaç vardı, onu da Cengiz'in asistiyle Manolas gerçekleştirdi" yazıldı. KATALAN BASINI TERS KÖŞE OLDU
İspanyol Sport Gazetesi, Roma eşleşmesi sonrası "Şeker gibi kura" başlığını atarak, Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibini küçümsemişti. Dün ise, "Mazereti olmayan başarısızlık" başlığıyla çıktı. ?MESSİ SELAM VERMEDİ!
Barça'da elenmenin üzüntüsünü yaşayan Lionel Messi, karma alanda (mixed zone) Cengiz Ünder ile karşı karşıya geldi. Ünder'in selamlaşmak için bir süre yüzüne baktığı Arjantinli yıldız oyuncu, başını yere eğdi ve stattan ayrıldı. GÜMÜŞDAĞ: ADIM GİBİ EMİNDİM…
?Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, eski oyuncusu Cengiz Ünder'in başarılı performansını SABAH'a değerlendirdi. Genç yıldız ile her zaman temas halinde olduklarını söyleyen Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı: "Her hafta kendisiyle görüşüyoruz. Sürekli bilgi alıyoruz. O da sağ olsun Başakşehir'i takip ediyor. Kazandığımız zaman bize moral veriyor, tebrik ediyor. Roma'ya transfer olurken, İtalya ve Avrupa'da ses getireceğine adım gibi emindim. Şu ana kadar da çok güzel işlere imza attı. Hem Başakşehir'in hem de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Türkiye'de altyapısı yerli olup en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncu kendisi zaten. Bu da bizim için ayrı bir gururdur. İnşallah daha güzel işlere de imza atacak." ÖMER ÜRÜNDÜL: AVRUPA'YI SALLAYACAK Roma, Bercelona'nın fiyakasını fena bozdu. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Barcelona sizce Avrupa'da eriyor mu?
Bana göre son senelerde dünya futbolundaki
en büyük sürprizi 2014 Dünya Kupası'nda
Brezilya'nın kendi evinde yarı finalde
Almanya'ya 7-1 yenilmesiydi. Roma'nın
İspanya'da 4-1 kaybettiği maçın rövanşında
dünya devlerinden Messi'li Barcelona'yı
elemesi şimdi 1.sırayı aldı.
Barcelona geçen sene Fransa'daki ilk maçta 4-0 yenildiği PSG karşılaşması sonrasında kendi evinde 6-1 kazanıp turu atlamıştı. Ama Barcelona'nın 3 farklı avantajla gelip Roma'ya elenmesi kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek çok büyük bir sürprizdir. Buradan şu sonuç çıkıyor; futbolda hiçbir zaman 'işi bitirdim formalite maçına çıkıyorum
' demeyeceksin. Şuna inanıyorum ki Barcelona ilk maçı Roma'da oynasa kazanıp dönerdi. 3'üncü golün asistini yaparak turu getiren Cengiz Ünder, bizi gururlandırmaya devam ediyor. Arda'dan sonra Avrupa'da şimdi de Cengiz fırtınası mı esecek?
Buna kesinlikle inanıyorum. Çünkü benim yeri geldikçe sık sık vurguladığım bir konu var. Ne kadar yetenekli bir genç olsan da eğer 'benim dünyadaki birinci aşkım' futbol deyip her şeyini buna verirsen ve sürekli çalışıp fiziki kondisyonunu devamlı geliştirirsen, o zaman büyük futbolcu olursun. Cengiz'de bunu görüyorum. Günümüz futbolunda çabukluk, adam eksiltmek, etkili sprint atmak ve de zamanlamalı koşularla defans arkasına etkili girişimler yapmak çok önemli artılar. Cengiz'de bütün bu özellikler var. Cengiz Ünder, gelişimi için Roma'da kalmalı mı, yoksa daha büyük bir takıma mı gitmeli?
Şu anda Roma Kulübü yöneticisiyle, teknik adamıyla, taraftarıyla Cengiz Ünder'i benimsemiş durumda. Zaten bu çıkış disiplin içinde devam ederse ve aynı Arda'nın Simeone yönetimindeki Atletico'da yaptığı çıkışı yaparsa ondan sonra zaten çok önemli kulüplerden teklif gelir.