Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da zafer manşetleri: 'i oyuna almak doğru hamleydi!

UEFA çeyrek final rövanşında sahasında 'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Roma sahasında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip yarılan Roma turladı.

Roma ilk golünü 6. dakikada Edin Dzeko ile bulurken devre de bu skorla tamamlandı. 58. dakikada penaltıdan Daniele De Rossi'nin bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkaran Roma, 82. dakikada ise 'in asistinde Kostas Manolas'ın ağları sarsması ile mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

İlk maçta sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Roma, rövanşta Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 73. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna dahil oldu.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 10:37
  • 1
  • 16
'da zafer manşetleri: 'i oyuna almak doğru hamleydi!
İtalya'da zafer manşetleri: Cengiz Ünder'i oyuna almak doğru hamleydi!

UEFA çeyrek final ikinci maçında , kendi sahasında 'yı konuk etti. n temsilcisi 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Katalan rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

  • 2
  • 16
'da zafer manşetleri: 'i oyuna almak doğru hamleydi!
İtalya'da zafer manşetleri: Cengiz Ünder'i oyuna almak doğru hamleydi!

'in oyuna sonradan girerek üçüncü golün asistini yaptığı çılgın gece, tarihi anlara sahne oldu. lı taraftarlar gece boyunca araçlarıyla başkent sokaklarında zafer turu attı, sokaklar sarı-kırmızıya boyandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 16
'da zafer manşetleri: 'i oyuna almak doğru hamleydi!
İtalya'da zafer manşetleri: Cengiz Ünder'i oyuna almak doğru hamleydi!

Turun ardından Juventus bir mesaj yayınlayarak 'yı kutladı. Mesajda 'Bu geceki dev zafer ve 'nde yarı finale çıktığın için tebrikler Roma' diye yazıldı. AC Milan ve Inter de resmi Twitter hesaplarından Roma'nın tarihi galibiyetini tebrik ettiler.

  • 4
  • 16
'da zafer manşetleri: 'i oyuna almak doğru hamleydi!
İtalya'da zafer manşetleri: Cengiz Ünder'i oyuna almak doğru hamleydi!

İtalya basınından öne çıkan başlıklar şöyle:

CALCIO NEWS: Doğru kelimeleri bulmaya çalıştık. Ancak sihir açıklanamıyor

  • 5
  • 16
'da zafer manşetleri: 'i oyuna almak doğru hamleydi!
İtalya'da zafer manşetleri: Cengiz Ünder'i oyuna almak doğru hamleydi!

IL CENTRO: şaheseri... 'i oyuna almak, üçüncü golü getiren doğru hamleydi

  • 6
  • 16
'da zafer manşetleri: 'i oyuna almak doğru hamleydi!
İtalya'da zafer manşetleri: Cengiz Ünder'i oyuna almak doğru hamleydi!

SKY SPORT: Olimpiyat Stadı'nda müthiş meydan okuma. Ve yarı finalde

  • 7
  • 16
'da zafer manşetleri: 'i oyuna almak doğru hamleydi!
İtalya'da zafer manşetleri: Cengiz Ünder'i oyuna almak doğru hamleydi!

IL FATTO QUOTIDIANO: Tarihi geri dönüş... Lionel Messi elendi

BİZE ULAŞIN