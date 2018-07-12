Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da Onyekuru, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

'da Onyekuru, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

'ın ekibi 'dan 1 yıllığına kiraladığı Nijeryalı oyuncu takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 19:32
Galatasaray'da Onyekuru, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

'ın yeni transferi , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı kırmızılı kulübün 2018-2019 sezonu için 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Henry Onyekuru, takımın İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı yurt dışı kampına katıldı. KAP bildiriminin gelmesinin ardından teknik direktör ile birlikte antrenman sahasına çıkan Onyekuru, deneyimli teknik adam ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Nijeryalı oyuncu daha sonra Fatih Terim ile birlikte sarı kırmızılı oyuncuların yanına giderken, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı ve antrenmana başladı.

Son dakika: Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Onyekuru, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN