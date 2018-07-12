Son dakika: Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun kiralanması için kulübü Everton ile anlaşmaya varıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray yapılan kiralama anlaşması kapsamında Everton'a 800.000 Euro ödeme yapacak.

2018-2019 sezonu boyunca Galatasaray forması giyecek olan Onyekuru ise bir yıl için net 1 milyon 200 bin Euro sabit ücret ve 10.000 Euro tutarında galibiyet primi alacak. Onyekuru, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınacak her bir galibiyet için ise 21 yaşındaki oyuncuya net 5.000 Euro ödeyecek.

Galatasaray tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.