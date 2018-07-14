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neden 'ı seçtiğini açıkladı

'ın yeni transferi Galatasaray tercihini neden yaptığını şu sözlerle açıkladı. “Ben hücum futbolunu seven bir hocayla çalışacağım” Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin tekliflerini reddeden Onyekuru, için de “Tam aradığım isim.” dedi.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Henry Onyekuru neden Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı

'ın Everton'dan kiraladığı 'ya hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe teklif yaptı. Ayrıca Anderlecht de geçen sezon kiralık olarak oynattığı Nijeryalı futbolcuyu gelecek sezon için kadrosunda tutmak istedi. Ancak o Galatasaray'ı seçti. Bunun nedeni ise 'in futbol anlayışıydı. Onyekuru, "Anderlecht defansif oynuyor. Beni Chelsea'deki Moses gibi kullanmaya çalıştılar. Ancak ben sol forvetim. Böyle oynayarak AS Eupen'de 25 gol atmıştım. Hücum futbolunu seven bir teknik adamla çalışmak en doğrusu" diyerek Terim'i tercih etti. Hücum hattına çok yönlü oyuncu arayan tecrübeli hocanın ise maç kasetlerini izlediği Onyekuru için, "Tam aradığım oyuncu" dediği öğrenildi. Sol açık, forvet arkası ve sağ açık gibi birçok bölgede oynayabilen Onyekuru, Terim'in jokeri olacak.

KARİYER RAKAMLARI
88 MAÇ
40 GOL
11 ASİST

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Henry Onyekuru neden Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı
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