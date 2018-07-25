B36 Torshavn - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak.

Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. B36 Torshavn - Beşiktaş maçı beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN B36 TORSHAVN MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda yarın deplasmanda B36 Torshavn ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Vida, Pepe, Quaresma, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre kadroya dahil edilmedi.



Teknik direktör Şenol Güneş kadroya şu isimleri dahil etti:



"Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Medel, Necip, Fatih, Alpay, Caner, Adriano, Tolgay, Dorukhan, Orkan, Lens, Babel, Larin, Mustafa, Negredo, Love, Güven"