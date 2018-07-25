Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > B36 Torshavn - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi 'a konuk olacak. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 11:18
B36 Torshavn - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak.

Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. - maçı beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

Beşiktaş'ta Kagawa için taraftar devrede

BEŞİKTAŞ'IN B36 TORSHAVN MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda yarın deplasmanda B36 Torshavn ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Vida, Pepe, Quaresma, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş kadroya şu isimleri dahil etti:

"Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Medel, Necip, Fatih, Alpay, Caner, Adriano, Tolgay, Dorukhan, Orkan, Lens, Babel, Larin, Mustafa, Negredo, Love, Güven"

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
B36 Torshavn - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN