Şenol Güneş'in isteğiyle 10 numara için çalışma başlatan yönetim, Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa'yı listesine eklemişti. 29 yaşındaki Japon futbolcu için kiralama önerisinde bulunulurken, taraftardan da destek geldi. Pepe, Medel ve Vida için kampanya başlatan siyah-beyazlılar, Kagawa'nın sosyal medya hesaplarına da 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumu yağdırdı.

