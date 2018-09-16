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: Mağlubiyeti hak ettik

teknik direktörü , 'in 5. haftasında karşısında aldıkları 4-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 20:14
Bülent Korkmaz: Mağlubiyeti hak ettik

'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda 'e 4-0 mağlup olAntalyalyaspor'un teknik direktörü , mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Galip gelen takımı kutluyorum. İlk yarı karambolden yediğimiz gol ve ikinci yarının başında yediğimiz gol tüm oyun şeklimizi bozdu. İlk yarıdaki oyun anlayışımız düşündüğümüz gibi olmasa da istediğimize yakındı. İkinci golden sonra ise her şey bitti. Pas oyununu çok iyi oynayan Başakşehir'e karşı geniş alanda oynarsanız işiniz çok zor. Mağlubiyeti hak ettik, diyebiliriz. Bu maçı unutacağız. Önümüzde Sivasspor maçı var." diye konuştu.

Korkmaz, "Karşılaşma sonunda saha içinde bir gerginlik oldu. Bunun sebebi neydi?" sorusuna, "Futbolda bazı şeyler olur ama biz de bize yapılanı unutmayız." yanıtını verdi.

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Bülent Korkmaz: Mağlubiyeti hak ettik
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