SABAH Serbest Kürsü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı: Psikolojik mücadele

SORULAR

1 Sezonun ilk derbisi için geri sayım başladı. Avrupa Ligi yorgunu olacak F.Bahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de ne yapar?

2 Phillip Cocu, galibiyete rağmen oyunu yetersiz buldu. Siz Fenerbahçe'de gelişme olduğuna inanıyor musunuz?

3 Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Beşiktaş, İspanyol santrforu arar mı, birinci forvet kim olur?

GÜRCAN BİLGİÇ: Son maçın oyun anlayışı, Beşiktaş'ın başını ağrıtır, kendisini kanıtlamanın peşine düşecek bir Fenerbahçe izleyeceğiz

LEVENT TÜZEMEN: Geçen sezon kupada derbi yar��m kalmış, Şenol Güneş'in başı yarılmıştı. Güneş'in ruh hali mutlaka takıma yansıyacaktır

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş agresif ve gergin. Şenol hoca da öyle. Bu gerginliği devam ettirmezse oturmuş kadrosuyla bu maçın favorisidir

BİLGİÇ: Derbide hangi Fenerbahçe'nin oynayacağına bağlı. Cocu, Kayserispor maçında dirençsiz bir orta sahayı tercih etti. Konya da ise yeni silahlarıyla daha dengeli bir takım kurdu. Son maçın oyun anlayışı ve oyuncu yapısı, Beşiktaş'ın başını ağrıtır, muhakkak ki Kadıköy'ün atmosferini de arkasına alacak ve kendisini kanıtlamanın peşine düşecek bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Avrupa etabının 30 yaş üstü ortalaması nedeniyle Beşiktaş'ı daha çok etkileyeceğini, son yarım saatte Fenerbahçe'nin kazanacak hamleleri yapacağını düşünüyorum.

TÜZEMEN: Psikolojik bir maç olacak. Geçen sezon kupada derbi yarım kalmış, Şenol Güneş'in başı yarılmıştı. Şenol Hoca'nın ruh hali mutlaka takıma yansıyacaktır. Beşiktaş'ın kadro derinliğinin yanı sıra ciddi bir tecrübesi var. Eğer öfkelenip, sinirlenmezlerse derbiyi kazanırlar. Fenerbahçe'nin Konya'daki en önemli özelliği, fiziksel performansının üst düzeyde olmasıydı. Cocu'nun öğrencileri takım halinde çok koşup, iyi mücadele ediyor ve takım savunmasını müthiş bir disiplin içinde uyguluyor. Hollandalı hocanın en büyük sıkıntısı, henüz kadro istikrarını bulamamasıdır. Fenerbahçe darbeli oyunuyla Beşiktaş'ı sindirirse seyircisinin gücüyle derbiyi kazanır.

ÖZBOSTAN: Öncelikle bu maçı sakin olan taraf kazanır. Beşiktaş içinde bulunduğu ruh durumuna göre, agresif ve gergin. Şenol Hoca da öyle… Beşiktaş bu gerginliği devam ettirmezse benim açımdan oturmuş kadrosuyla bu maçın favorisidir. Fenerbahçe yeni bir ekip, yeni futbolcuları var. Henüz ilk kez Türkiye'de derbi atmosferi yaşayacak teknik direktörleri var. Kadro istikrarını da hala sağlayamadı. Her hafta farklı denemeler yapıyor. Son Konya maçındaki futbolu değil ama mücadelesi umut verdi. Bu maçta Fenerbahçe'yi itecek güç taraftarıdır. İki takımın da savunması sorunlu, kolay pozisyonlar veriyorlar. Bol gollü bir maç bekliyorum. Maçın sonucu ligde hiçbir şeye tesir etmez, daha sezonun başındayız. Umarım Fair Play ruhuna yakışır bir mücadele olur.

ACİLEN İSKELET KADRO KURULMALI

ÖZBOSTAN: Bu takımda isimler her hafta değişiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü arayış içerisinde. Bu da gayet doğal... Transferlerin çoğu yeni geldi. Bu safhada ben oyundan çok skora bakarım. Konya bir dönüm noktasıydı. Kaybetse çok daha büyük sorunlar yaşardı. Zamanla daha iyi olacaktır, açıkçası umutluyum.

BİLGİÇ: Benzia ve Jailson takım oyunun değiştirecek yetenekte olduklarını gösterdiler. Özellikle Benzia, üç sezondur en çok ihtiyaç olan "Öne oynayan orta saha" pozisyonunda takıma fark katacağını gösterdi. Cocu, çift ön libero ile kadro kalitesinin gerektirdiği "Doğru oyuna" dönmek zorunda kaldı. Öndeki dörtlüsü birlikte oynadıkça daha üretken olur. Ancak Cocu ikinci yarı değişikliklerinde Ayew'i neden sahada tuttuğunu ve ya Alper varken Frey'i neden oyuna aldığını açıklamalı.

TÜZEMEN: Konya deplasmanı Fenerbahçe için "Golü at maçı kazan" anlayışındaydı. Fenerbahçe pozisyon verdi ama takım halinde çok koşup iyi savunma yaptı. Kazanılan kritik üç puanın anlamı ve istikrarı olması için takım uyumu adına elindeki geniş kadrodan Cocu'nun acilen iskelet kadroyu belirlemesi gerekiyor.



LARİN VE MUSTAFA PEKTEMEK İKİ KULVARI TAŞIYAMAZ

BİLGİÇ: Şunu kesinleştirelim; bu transfer teknik değil, idari bir karar. Döviz kurları fırlamışken, Şampiyonlar Ligi geliri yokken, Beşiktaş yönetiminin İspanyol oyuncuyu göndermekten başka şansı yoktu. Alacaklarından vazgeçti, bonservis getirdi ve bu sezonki maaşı 4.35 milyon Euro kasada kaldı. Yaklaşık 10 milyon Euro gibi tasarrufları oldu. Negredo sayesinde sanki Şampiyonlar Ligi geliri elde ettiler. Şenol Hoca bunun tedbirini almış, Larin ile sezon başı oynamıştı. Şimdi elindeki alternatifleri deneyip Babel ve Quaresma'nın üçüncü ortağını bulmaya çalışacak.

TÜZEMEN: Şenol Hoca'nın santrfor konusunda zaten ilk tercihi Negredo değil Larin olmuştu. İspanyol yıldızın Linz'e attığı golle Beşiktaş'ı ipten alması kendisini ilk onbire taşıdı. Negredo'nun gidişi kayıp değil. Çünkü takım içinde Portekizce konuşunlar Vagner Love' destek veriyor. Negredo sonrası Şenol Hoca, Vagner Love'a şans tanımaz ise Beşiktaş Larin- Pektemek ikilisiyle iki kulvarı taşıyamaz.

ÖZBOSTAN: Beşiktaş Negredo'yu mutlaka arar ama işin bir ekonomik boyutu var, bir de saha içi boyutu var. Ekonomik açıdan bakarsak 5.5 milyon Euro'luk tasarruf sağladı Beşiktaş bu hamleyle. Bu rakam çok önemli ki Negredo ayrıca 700 bin Euro alacağını da bıraktı. Her şeyden önce bu işin bir şekilde sonlanması bile bence önemliydi. Günlerdir papatya falı gibi tartışmalar yapıldı. Love birinci forvet olabilir ama Larin ve Mustafa Pektemek Beşiktaş'a yetmez, onu da söyleyeyim.