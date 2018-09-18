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'nun yerine gelecek isim belli oldu

Alvaro ile yollarını ayıran 'ta golcü arayışları şimdiden başladı. Siyah beyazlıların ara transfer döneminde gündemine alacağı ilk isim bakın kim olacak...

Giriş Tarihi: 18.09.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 09:59
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'nun yerine gelecek isim belli oldu
Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

ile yollarını ayıran daha şimdiden gözünü Ocak ayına çevirdi.

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'nun yerine gelecek isim belli oldu
Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

Takvim'in haberine göre Vagner Love ve Larin'i yetersiz bulan Siyah- Beyazlı yönetim devre arasında daha iyi bir golcü bulmak için kolları şimdiden sıvarken ilk hedefin daha önce de gündemde olan Alman futbolcu olduğu öğrenildi.

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'nun yerine gelecek isim belli oldu
Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALACAK

Başkan Fikret Orman'ın 'i mutlaka takıma geri getirerek taraftarın gönlünü almaya çalışacağı belirlendi.

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'nun yerine gelecek isim belli oldu
Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

En iyi performansını 'ta sergileyen Gomez için tüm şartlar zorlanacak.

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'nun yerine gelecek isim belli oldu
Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

İLK ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ

Gomez'in transferiyle önemli bir hamle yapmak isteyen yönetim bu oyuncu için ilk planda kiralama teklifi yapacak.

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'nun yerine gelecek isim belli oldu
Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

Bunda sonuç alamazsa Alman golcünün bonservis bedeliyle alınması için hamle yapılacak.

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'nun yerine gelecek isim belli oldu
Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR

Stuttgart'ta takımın bankosu olmasına rağmen 'a geri dönmeyi çok istediği öğrenilen Alman futbolcunun yapılacak teklife bu kez evet diyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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