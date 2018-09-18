Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

Alvaro Negredo ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta golcü arayışları şimdiden başladı. Siyah beyazlıların ara transfer döneminde gündemine alacağı ilk isim bakın kim olacak... Negredo ile yollarını ayıran Beşiktaş daha şimdiden gözünü Ocak ayına çevirdi. Takvim'in haberine göre Vagner Love ve Larin'i yetersiz bulan Siyah- Beyazlı yönetim devre arasında daha iyi bir golcü bulmak için kolları şimdiden sıvarken ilk hedefin daha önce de gündemde olan Alman futbolcu Mario Gomez olduğu öğrenildi. TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALACAK Başkan Fikret Orman'ın Mario Gomez'i mutlaka takıma geri getirerek taraftarın gönlünü almaya çalışacağı belirlendi. En iyi performansını Beşiktaş'ta sergileyen Gomez için tüm şartlar zorlanacak. İLK ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ Gomez'in transferiyle önemli bir hamle yapmak isteyen yönetim bu oyuncu için ilk planda kiralama teklifi yapacak. Bunda sonuç alamazsa Alman golcünün bonservis bedeliyle alınması için hamle yapılacak. BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR Stuttgart'ta takımın bankosu olmasına rağmen Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediği öğrenilen Alman futbolcunun yapılacak teklife bu kez evet diyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.