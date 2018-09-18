Negredo'nun yerine gelecek isim belli oldu

Takvim'in haberine göre Vagner Love ve Larin'i yetersiz bulan Siyah- Beyazlı yönetim devre arasında daha iyi bir golcü bulmak için kolları şimdiden sıvarken ilk hedefin daha önce de gündemde olan Alman futbolcu Mario Gomez olduğu öğrenildi.