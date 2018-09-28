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Ceferin’den ahlaksız pazarlık

Salı günü ’nin 9-7 önde olduğunu öğrenen Başkanı önceki akşam 5 üyeyi için ikna etti

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Ceferin’den ahlaksız pazarlık

'nin seçilmesi için olağanüstü destek verdiği Başkanı 'in, dün gerçekleşen EURO 2024 ev sahipliği oylaması için gücünü etik dışı şekilde için kullandığı ortaya çıktı.

Salı günü, Türkiye'nin yapılacak oylamada 9-7 önde olduğunu öğrenen UEFA Başkanı önceki akşam tüm gücüyle Almanya'nın kazanması için çalıştı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibinin belirlenmesi için oy kullanacak olan üyelerin kaldığı otelde Aleksander Ceferin'in 5 üyeye baskı yaparak oyunun rengini değiştirttiği ve Almanya'ya destek vermelerini sağladığı öğrenildi.

Bunun sonucunda da Türk heyetinin ev sahipliğini kazanmak için çok umutlu olduğu EURO 2024 oylaması 12-4 Almanya'nın lehine sonuçlandı.

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Ceferin’den ahlaksız pazarlık
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