Ceferin’den ahlaksız pazarlık

Türkiye'nin seçilmesi için olağanüstü destek verdiği UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, dün gerçekleşen EURO 2024 ev sahipliği oylaması için gücünü etik dışı şekilde Almanya için kullandığı ortaya çıktı.

Salı günü, Türkiye'nin yapılacak oylamada 9-7 önde olduğunu öğrenen UEFA Başkanı önceki akşam tüm gücüyle Almanya'nın kazanması için çalıştı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibinin belirlenmesi için oy kullanacak olan üyelerin kaldığı otelde Aleksander Ceferin'in 5 üyeye baskı yaparak oyunun rengini değiştirttiği ve Almanya'ya destek vermelerini sağladığı öğrenildi.

Bunun sonucunda da Türk heyetinin ev sahipliğini kazanmak için çok umutlu olduğu EURO 2024 oylaması 12-4 Almanya'nın lehine sonuçlandı.