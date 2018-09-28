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Siz kaybettiniz

2008, 2012 ve 2016'dan sonra EURO 2024 adaylığımız da masabaşı oyunlarına kurban gitti. , devlet desteğine rağmen 'yi tercih etmedi. Vatandaşlarının şampiyonayı istemediğini protestolarla gösterdiği 'yı seçti. 4. kez aday olduğumuz 'ndan eli boş dönerken Bakan Kasapoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı, ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yok"

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Siz kaybettiniz
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke Almanya oldu… 'nın Nyon'daki merkezinde dün düzenlenen karar toplantısında ilk sunumu gerçekleştirdi, ardından Türk heyeti UEFA yönetiminin karşısına çıktı. İlk sunumun ardından yüzler gülüyordu ancak oylama sonrasında umut yerini üzüntüye bıraktı. 2008, 2012 ve 2016'yı masabaşı oyunlarıyla kaybeden , bu kez EURO 2024 için UEFA'nın önüne devletin tam desteği ile güçlü bir dosya sundu ama sonuç değişmedi. Türkiye vergi muafiyetinden, yenilenmiş statlara kadar her şeyi düşündü ancak bu kez de UEFA Başkanı, bugüne kadar hiç gündemde olmayan 'İnsan hakları' konusuna vurgu yaparak Almanya'nın kazanmasını savundu. UEFA Müslüman bir ülkenin yapmasına yine onay vermeyip, kendi içinden tercihini yaptı.

TÜRKİYE NE VADETTİ?
Devlet desteği ve garantisi
UEFA'ya daha fazla gelir kaynağı
Vergi muafiyeti
Modern tesisler ve statlar
Statların ücretsiz kullanımı
Bilet sahiplerine ücretsiz ulaşım
Gelirlerin futbol için kullanımı
Avrupa futbolunu yeni kıtalara yayma

ALMANYA'NIN EKSİLERİ
Devlet desteği sınırlı başlıkları kapsıyordu
UEFA'ya daha az kazanç
Vergi muafiyeti sağlayamadı
Statlardan kira alacak
Halk turnuvayı protesto etti
Irkçılık suçlamaları
Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları
Yaşlı nüfusun turnuvaya doygunluğu

12'YE 4
İŞTE OYLAMA YAPAN ÜYELER
UEFA Yönetim Kurulu'nun EURO 2024 için yaptığı oylamada Türkiye'ye 4 oy (Hollanda, Bulgaristan, İspanya, Macaristan) Almanya'ya ise 12 oy çıktı. Oylamada beraberlik yaşansaydı Başkan Ceferin de oy kullanacaktı.

BAŞKAN YARDIMCILARI
Karl-Erik Nilsson (İSVEÇ)
Fernando Gomes (PORTEKIZ)
Grigoriy Surkis (UKRAYNA)
Michele Uva (İTALYA)
David Gill (İNGILTERE)

YÖNETİM KURULU
Zbigniew Boniek (POLONYA)
Sandor Csanyi (MACARISTAN)
John Delaney (İRLANDA)
Peter Gillieron (İSVIÇRE)
Florence Hardouin (FRANSA)
Borislav Mihaylov (BULGARISTAN)
Juan Luis Larrea Sarobe (İSPANYA)
Davor Suker (HIRVATISTAN)
Michael van Praag (HOLLANDA)
Andrea Agnelli (İTALYA)
Ivan Gazidis (İNGILTERE)



'YOLSUZLUK VE RÜŞVETE BULAŞTINIZ!'
Almanya taraftarlar, federasyonun EURO 2024'ü almak için yolsuzluk ve rüşvete bulaştığını belirtip hafta boyu adaylığı protesto etmişti. Stuttgart'ın evinde Düsseldorf'u ağırladığı maçta tribünde dev bir pankart asılmış ve "United by Money" (Parayla birleşim), "Corrupt in the heart of Europe" (Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma) yazılmıştı. Bundesliga 2'de mücadele eden Hamburg ve Dynamo Dresden'in yanı sıra Bundesliga ekipleri Augsburg ve Werder Bremen'in taraftarları da turnuvayı protesto etmişti.
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