Siz kaybettiniz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke Almanya oldu… UEFA
'nın Nyon'daki merkezinde
dün düzenlenen karar toplantısında
ilk sunumu Almanya
gerçekleştirdi, ardından Türk
heyeti UEFA yönetiminin karşısına
çıktı. İlk sunumun ardından yüzler gülüyordu
ancak oylama
sonrasında umut yerini üzüntüye
bıraktı. 2008, 2012 ve 2016'yı
masabaşı oyunlarıyla kaybeden Türkiye
, bu kez EURO 2024 için
UEFA'nın önüne devletin tam desteği
ile güçlü bir dosya sundu ama
sonuç değişmedi. Türkiye vergi
muafiyetinden, yenilenmiş statlara
kadar her şeyi düşündü ancak
bu kez de UEFA Başkanı, bugüne
kadar hiç gündemde olmayan 'İnsan hakları'
konusuna vurgu
yaparak Almanya'nın kazanmasını
savundu. UEFA Müslüman bir
ülkenin Avrupa Şampiyonası
yapmasına
yine onay vermeyip, kendi
içinden tercihini yaptı. TÜRKİYE NE VADETTİ?
Devlet desteği ve garantisi
UEFA'ya daha fazla gelir kaynağı
Vergi muafiyeti
Modern tesisler ve statlar
Statların ücretsiz kullanımı
Bilet sahiplerine ücretsiz ulaşım
Gelirlerin futbol için kullanımı
Avrupa futbolunu yeni kıtalara yayma ALMANYA'NIN EKSİLERİ
Devlet desteği sınırlı başlıkları kapsıyordu
UEFA'ya daha az kazanç
Vergi muafiyeti sağlayamadı
Statlardan kira alacak
Halk turnuvayı protesto etti
Irkçılık suçlamaları
Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları
Yaşlı nüfusun turnuvaya doygunluğu 12'YE 4
İŞTE OYLAMA YAPAN ÜYELER
UEFA Yönetim Kurulu'nun EURO 2024 için yaptığı oylamada Türkiye'ye 4 oy (Hollanda, Bulgaristan, İspanya, Macaristan) Almanya'ya ise 12 oy çıktı. Oylamada beraberlik yaşansaydı Başkan Ceferin de oy kullanacaktı. BAŞKAN YARDIMCILARI
Karl-Erik Nilsson (İSVEÇ)
Fernando Gomes (PORTEKIZ)
Grigoriy Surkis (UKRAYNA)
Michele Uva (İTALYA)
David Gill (İNGILTERE) YÖNETİM KURULU
Zbigniew Boniek (POLONYA)
Sandor Csanyi (MACARISTAN)
John Delaney (İRLANDA)
Peter Gillieron (İSVIÇRE)
Florence Hardouin (FRANSA)
Borislav Mihaylov (BULGARISTAN)
Juan Luis Larrea Sarobe (İSPANYA)
Davor Suker (HIRVATISTAN)
Michael van Praag (HOLLANDA)
Andrea Agnelli (İTALYA)
Ivan Gazidis (İNGILTERE) 'YOLSUZLUK VE RÜŞVETE BULAŞTINIZ!'
Almanya taraftarlar, federasyonun EURO 2024'ü almak için yolsuzluk ve rüşvete bulaştığını belirtip hafta boyu adaylığı protesto etmişti. Stuttgart'ın evinde Düsseldorf'u ağırladığı maçta tribünde dev bir pankart asılmış ve "United by Money" (Parayla birleşim), "Corrupt in the heart of Europe" (Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma) yazılmıştı. Bundesliga 2'de mücadele eden Hamburg ve Dynamo Dresden'in yanı sıra Bundesliga ekipleri Augsburg ve Werder Bremen'in taraftarları da turnuvayı protesto etmişti.