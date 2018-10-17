Jürgen Klopp ya Cebelitarık vatandaşı olsaydı?

UEFA Uluslar Ligi... Bir grup 'anlamsız' buluyor, bir grup ise 'hazırlık maçlarıyla aynı şey' diyor. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un 'dünyanın en saçma turnuvası' olarak tarif ettiği Uluslar Ligi'yle ilgili çıktıkları maçlardan yıllardır başarısız sonuçlarla ayrılan göreceli daha küçük ülkelerin milli takımları ne düşünüyor acaba...

FRANSA'YA KARŞI OYNAMAK MI, MAÇ KAZANMAK MI?

Uluslar Ligi'nin en karlı takımları işte bu göreceli küçük takımlar. Gürcistan, Lüksemburg, Kosova, Makedonya ve Cebelitarık bunların başında geliyor. Mesela Gürcistan, 2016 ve 2017 yıllarında oynadığı 2018 Dünya Kupası Grup elemelerinde hiç galibiyet alamamıştı. Ancak Uluslar Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kazandı ve tarihinde ilk defa böyle bir seri yakaladı. Yine aynı şekilde 2018 Dünya Kupası Grup elemelerinde sadece sahasında Belarus'u 1-0 yenen Lüksemburg, Uluslar Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise sadece 1 yenilgi aldı. İroni bu ya; o yenilgiyi tattıran da Belarus oldu. Lüksemburglular için aynı grupta yer alıp Fransa, Almanya, İspanya ya da İngiltereli futbolcuları izlemek mi daha önemli yoksa milli galibiyet almak mı, bilinmez. Ancak futbolcuların 'şerefli yenilgilerden' sıkıldıkları kesin.

4 SENEDE BÜYÜK TURNUVAYA KATILMA HEYECANI

Yakın zamanda FIFA tarafından üyeliğe kabul edilen Kosova için de benzer bir durum geçerli. Bağımsızlığını 2008'de ilan eden (Onları tanıyan ilk ülkelerden birisiyiz), FIFA'ya ise henüz 2016 yılında kabul edilen Kosova, 2018 Dünya Kupası Grup elemelerinde çıktığı son 9 maçı da kaybetmişti. Uluslar Ligi'nde ise 4 maça çıktı ve 2 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yani henüz yenilgi yüzü görmedi! Onların büyük bir turnuvaya katılması, 'bir turnuvaya katılmaktan çok daha ötesi' olacaktır.

MAKEDONYA SONUNDA BAŞARABİLECEK Mİ?

Aslında hiç de fena br takım olmayan ancak zorlu gruplara düştüğü için bir türlü büyük turnuvalara gidemeyen Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın takımı Makedonya, aradığı madeni Uluslar Ligi'nde buldu. 2018 Dünya Kupası Grup elemelerinde 11 puan toplamışlar, son 6 maçlarında sadece 1 defa, o da İspanya'ya yenilmişlerdi. Bu performansları onları Dünya Kupası'na taşımadı ama Uluslar Ligi belki de onları EURO 2020'ye götürecek. Grubunda çıktığı 4 maçın ilk 3 tanesini kazanan Makedonlar, son Ermenistan maçında 4-0'lık hezimete uğrasalar da EURO 2020 biletini Uluslar Ligi üzerinden alacak 4 takımdan bir tanesi olma yolunda avantaj sahibi. Zira yer aldığı D Ligi'nin en güçlü takımı olarak göze çarpıyor.

CEBELİTARIK'IN TARİH YAZMASINI SAĞLADI

Uluslar Ligi'nin kaymağını yiyen takım ise tartışmasız Cebelitarık. Avrupa'nın bu küçük ülkesi (Sadece 6.8 kilometre kare alana ve 35 bin kişilik nüfusa sahipler) tarihlerindeki ilk galibiyetlerini Uluslar Ligi'nde tattılar. Tamam, tarihleri çok eski değil ama EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası elemelerinde çıktıkları 20 maçta 20 yenilgi aldıklarını unutmayalım. Uluslar Ligi'ne de 2 yenilgi ile başladılar fakat önce Ermenistan'ı ardından da Lihtenştayn'ı yendiler ve bir anda 6 puanla grupta ikinci sıraya oturdular. Kim bilir, belki onları da EURO 2020'de görürüz?

İYİ YA DA KÖTÜ NEDİR?

Eğer Fransa, İngiltere, İspanya ya da Almanya gibi büyük bir futbol ülkesinin taraftarıysanız UEFA Uluslar Ligi sizin için sıkıcı ve gereksiz olabilir. Ancak yukarıdaki ülkelerden bir tanesinin vatandaşı olduğunuzu düşünün? Her sene milli düzeyde sadece 1 galibiyet alıyorsunuz ve milli takım sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama Uluslar Ligi sayesinde bir anda dev bir organizasyona katılma şansı doğuyor. Aslında o ülkenin vatandaşı olmanıza da gerek yok. Büyük bir turnuvada Cebelitarık ya da Kosova'yı izleme ihtimali bile bana heyecan veriyor. Ya size?

YAZI: Serkan AKKOYUN

ULUSLAR LİGİ'NİN KÜÇÜK TAKIMLAR İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

UEFA Uluslar Ligi, kendi içinden 4 takıma doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı sağlayacak. Avrupa Şampiyonası elemeleri yine her zamanki gibi 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler turnuvaya gidecek. Fakat 24 takımla yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gidecek son 4 takım ise Uluslar Ligi'nden seçilecek. Burada sistem şöyle işleyecek, genel elemelerden turnuvaya gidemeyen ve kendi grubunu üst sırada bitiren takımlar play-off oynayacak. Yani A-B-C-D Liglerinde yer alan 1-2-3-4. grupların liderleri, eğer liderler turnuvaya gittiyse ikinciler, onlar da gittiyse üçüncüler şeklinde play-off maçları yapacaklar. Bu play-off maçlarından zaferle ayrılan 4 ülke doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.